Neu bei MrDISC: Multifunktionaler USB-Stick 4-in-1mit Personalisierung

Der ultimative All-in-One-USB Stick mit integriertem Handyhalter, Sticky Note, Stylus Pen und USB Flash Drive

In einer zunehmend digitalen Welt ist Flexibilität und Vielseitigkeit im Arbeitsalltag unerlässlich. Genau hier setzt unser neuer multifunktionaler USB-Stick 4-in-1 an, der vier unverzichtbare Büro-Tools in einem kompakten und eleganten Design vereint. Dieses innovative Gerät ist der perfekte Begleiter für alle, die Effizienz und Funktionalität schätzen.

Sticky Note+:

Der USB-Stick verfügt über integrierte, leicht abziehbare Sticky Notes. Diese sind ideal für schnelle Notizen und Erinnerungen, die griffbereit sind. Ob im Meeting, auf Reisen oder im Büro.

Stylus Pen+:

Ein präziser Stylus Pen ist ebenfalls integriert und ermöglicht eine reibungslose Bedienung von Touchscreen-Geräten. Ob Tablet, Smartphone oder Touchscreen-Laptop – der Stylus Pen sorgt für eine genaue und angenehme Bedienung und ist ideal für Notizen, Zeichnungen oder die Navigation durch Apps.

USB Flash Drive+:

Der USB-Stick ist in verschiedenen Kapazitäten erhältlich: 8GB, 16GB, 32GB und 64GB. Damit bietet er genügend Speicherplatz, um wichtige Dateien zu speichern und zu transportieren. Passend für Dokumente, Präsentationen, Fotos oder Videos.

Cellphone Stand:

Ein weiterer praktischer Bestandteil dieses Gadgets ist der integrierte Handyhalter. Dieser ermöglicht eine bequeme Ansichtshöhe für Ihr Smartphone, ideal für Videoanrufe, das Ansehen von Videos oder die Nutzung als sekundären Bildschirm.

Mit seinem kompakten Design und den hochwertigen Materialien ist der multifunktionale USB-Stick 4-in-1 praktisch und stilvoll. Erhältlich in verschiedenen Farben und Speichergrößen, passt er sich perfekt an individuellen Bedürfnisse und Vorlieben an.

„Unser multifunktionaler USB-Stick 4-in-1 ist ein Muss für jeden, der viel unterwegs ist oder einen flexiblen Büroalltag hat. Er vereint wichtige Werkzeuge in einem einzigen Gerät und sorgt für mehr Effizienz und Organisation“, sagt Klaus Schwenk, Geschäftsführer von MrDISC.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

