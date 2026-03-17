Bonn – Fachwissen allein garantiert heute keinen Führungserfolg mehr. In hochvernetzten Organisationen liegt das entscheidende Potenzial bereits im Team – die Kunst besteht darin, es abzurufen. „Moderative Führung bedeutet, Räume zu schaffen, in denen Wissen zusammenfließt“, so die Autorin Tanja Föhr. Ihr neuer Ratgeber, erschienen im Fachverlag managerSeminare, zeigt auf, wie Führungskräfte Komplexität reduzieren und Klarheit stiften. Diese neue Führungskompetenz wirkt insbesondere im spontanen Gespräch zwischen Tür und Angel.

Methodische Präzision trifft auf spontane Führungsanlässe

Das Werk bricht mit theoretischem Ballast und setzt konsequent auf Praxistauglichkeit. Das Herzstück bilden 20 sofort anwendbare Methoden, die ohne Vorbereitungszeit in jeder Situation Wirkung entfalten. Ein besonderes Highlight ist der Fokus auf Führungstechniken zwischen Tür und Angel – Gelegenheiten auf dem Flur, in der Kaffeebar, in der zufälligen Begegnung. Hier findet Führung unendlich häufiger statt, als in klassischen Meetings oder Workshops. Wie das gelingt und wie KI generell als „Co-Pilot“ genutzt werden kann, um Methoden mittels präziser Prompts individuell auf spezifische Teamsituationen zuzuschneiden.

Visualisierung als kognitiver Hebel

Ein weiterer Schwerpunkt des Buchs liegt auf dem Einsatz von Visualisierungen. Einfache Skizzen und Symbole fungieren hier nicht als bloße Illustration, sondern als hocheffiziente „Brainbooster“. Sie entlasten das Arbeitsgedächtnis, verdichten komplexe Inhalte und verhindern Missverständnisse, bevor sie entstehen. „Oft ist eine gezielte Skizze wirkungsvoller als eine Stunde Diskussion“, erklärt Föhr.

Anstelle von Theorie direkt in den Führungsalltag

Statt abstrakter Konzepte bietet das Buch 30 konkrete Anwendungsbeispiele aus Industrie, Behörden und Non-Profit-Organisationen. Die Szenarien reichen von der Konfliktlösung in Remote-Teams bis hin zu „Micro-Moderationen“ im hektischen Büroalltag. Ergänzend bietet der Ratgeber umfangreiche digitale Arbeitshilfen, darunter Sketchnotes zum Basiswissen sowie Checklisten für effiziente Meetings und Workshops.

Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe:

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Tanja Föhr: Moderative Führung: Das Praxisbuch. Methoden und Haltung für Zusammenarbeit im KI-Zeitalter. managerSeminare, Bonn 2026, 160 S. + Online-Ressourcen, kt., ISBN 978-3-949611-49-0. 24,90 Euro oder als ebook in den Formaten PDF und ePUB 22,99 Euro.

Der Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare ist ein auf die berufliche Qualifizierung spezialisierter Fachverlag. Sein Inhaltsangebot ist in zwei Sparten unterteilt: Die eine Sparte versorgt Führungskräfte mit aktueller Information zu Leadership und New Work – repräsentiert durch das Weiterbildungsmagazin „managerSeminare“ sowie durch „Leadership Medien“ mit komprimiertem Praxiswissen für Führungskräfte. Die zweite Sparte richtet sich an Weiterbildungs-Professionals mit methodisch-didaktischen sowie mit Business-Inhalten. Mit der Fachzeitschrift „Training aktuell“, dem breiten Fundus an „Trainingsmedien“ sowie der Tooldatenbank „Trainerkoffer“ werden Trainerinnen, Berater und Coachs mit handlungsrelevanten beruflichen Hilfestellungen versorgt. Darüber hinaus ist der Verlag Betreiber der Weiterbildungsplattform seminarmarkt sowie verschiedener Bildungsveranstaltungen wie etwa dem Branchenkongress „#PTT“, dem Digitalkongress „#VTT“, dem Barcamp „TrainCamp“ sowie dem Visu-Event „#CUBE“.

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