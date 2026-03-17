Nürnberg – Was 2006 mit einem kleinen Turnier unter Unternehmerfreunden begann, ist heute eine der beliebtesten Golf-Turnierserien Bayerns. Seit 20 Jahren bringt der ORANGE CUP Golfer, Unternehmer und Netzwerkbegeisterte auf den schönsten Plätzen der Metropolregion Nürnberg zusammen. 2026 feiert die Turnierserie ihr Jubiläum und nimmt die Teilnehmer mit auf eine Zeitreise durch zwei Jahrzehnte ORANGE CUP.

Der ORANGE CUP verbindet seit jeher die Leidenschaft für den Golfsport mit Unternehmertum und persönlichem Austausch. Veranstaltet wird die Turnierserie vom Unternehmer ORANGE, ein Unternehmernetzwerk, das seit vielen Jahren Unternehmer aus der Metropolregion Nürnberg miteinander vernetzt. „Der ORANGE CUP lebt von den Menschen, die ihn seit 20 Jahren begleiten – von Erinnerungen, Begegnungen und vielen Geschichten, die am Golfplatz begonnen haben“, so Veranstalterin Sabine Michel. „Ohne unsere Teilnehmer, Freunde, Sponsoren und Unterstützer wäre das so nie möglich gewesen. Dafür bin ich von Herzen dankbar.“

Drei Turniere, drei Perspektiven

Das Jubiläumsjahr steht unter dem Leitmotiv „Tradition. Zukunft. Gemeinschaft.“ Während jedes Turnier sein eigenes Motto trägt, verbindet dieser übergeordnete Gedanke die gesamte Serie.

Mai 2026 – GC am Reichswald: „Oldies but Goldies – Rückkehr der Legenden“

Gleich zu Beginn lässt der ORANGE CUP die guten alten Zeiten wieder aufleben, mit Retro-Vibes, Nostalgie-Feeling und legendären Golfmomenten. Beim Jubiläums-Auftakt wird der Nürnberger „Steckerleswald“ zur Bühne für Erinnerungen – und einen prominenten Überraschungsgast am Abend.

Juli 2026 – GC Lichtenau: „Back to the Future – Der Drive in die Zukunft“

Beim zweiten Turnier der Saison richtet sich der Blick nach vorne. Modern, visionär und voller Energie, so sieht sich der ORANGE CUP auch in Zukunft. Das Turnier greift Zukunftsthemen auf, ohne den Kern aus den Augen zu verlieren: persönlicher Austausch, Naturerlebnis und sportlicher Wettbewerb.

September 2026 – GC Am Habsberg: „20 Jahre ORANGE CUP – Ein Jubiläum, das verbindet“

Für die große Geburtstagsfeier kehrt der ORANGE CUP an den Ort zurück, an dem alles begann: Auf der Golfanlage am Habsberg fand 2006 das erste Turnier statt – damals noch in überschaubarem Rahmen, mit viel Eigeninitiative und selbst organisiertem Catering. Zwanzig Jahre später bildet dieser Ort den festlichen Rahmen für die offizielle Jubiläumsfeier.

Schnuppergolfen für Einsteiger

Bei allen drei Turnieren werden wieder Schnupperkurse angeboten. In kleinen Gruppen vermitteln erfahrene Coaches die Grundlagen des Golfsports. Vom Griff und Stand bis zum Schwung geben die Coaches individuelle Tipps. Das Angebot richtet sich gezielt an Einsteiger ohne Platzreife.

Damit unterstreicht der ORANGE CUP auch im Jubiläumsjahr seinen offenen Charakter: Neben sportlichem Wettbewerb steht das Miteinander im Vordergrund.

Turnierserie mit starken Partnern

Unterstützt wird die Turnierserie auch 2026 von langjährigen und neuen Partnern aus der Region, darunter Schultheiss Wohnbau AG, Städtler GmbH & Noris Rollrasen, Leitner Reisen, HESCH Industrietechnik GmbH, Erlanger Treuhand, Keepers & Cooks, smic! Events & Marketing sowie weiteren Unternehmen.

Anmeldung zu den Jubiläumsturnieren

Viele Stammspieler begleiten den ORANGE CUP bereits seit Jahren und sind ein wichtiger Teil der Turnierfamilie. Auch neue Spieler sind ein fester Bestandteil des Teilnehmerfeldes. Gerade zum Jubiläum wird eine besonders hohe Nachfrage erwartet.

Alle Informationen zu den Turnieren gibt es auf www.orangecup.de.