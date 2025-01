Für die digitale Transformation der Intralogistik sieht ICS die KI als „Gamechanger“. KI übernimmt unter anderem menschliche Routineaufgaben, unterstützt Logistik-Personal im operativen Prozess und konsolidiert Big Data für strategische Entscheidungen, beispielsweise zur Lagerbestands- und Kapazitätsplanung. Engpässe werden so frühzeitig erkannt, Fehlerquellen minimiert und menschliche Arbeit gezielt entlastet. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, des Kostendrucks und der globalen Marktdynamik, ist angewandte KI der zentrale Schlüssel zu signifikanten Produktivitätssteigerungen und Wettbewerbsvorteilen.

In diesem Kontext präsentiert ICS auf der LogiMAT 2025 neueste Praxisanwendungen für Stradivari, der KI-gestützten Cloud-Plattform zur digitalen Intralogistik-Steuerung. Basis der intelligenten Software ist ein mehrlager- und mehrmandantenfähiges Warehouse-Management-System, das je nach Anforderung mehrsprachig vorbereitet und mit zusätzlichen Automatisierungs-Modulen erweitert wird. Ein Top-Highlight stellt die KI-basierte Bilddatenverarbeitung per Computer Vision dar. Hierbei werden beispielweise Barcodes an Ladungsträgern im Wareneingang und Warenausgang über industrielle Fixscanner oder Kameras prozesssicher erfasst und in Echtzeit in der höheren IT verarbeitet – vollständig autonom sowie simultan, für mehrere Codierungen gleichzeitig………………. Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/logimat-2025-ics-group-demonstriert-die-ki-zentrierte-lager-und-werkslogistik