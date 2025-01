Kompetenter und verlässlicher Partner im Projektgeschäft

Simon Christer ist als Gebietsverkaufsleiter Projektgeschäft zurück bei Walraven und unterstützt planende wie ausführende Unternehmen in Südbayern

„Es macht mir einfach großen Spaß, gemeinsam mit unseren Kunden die passende Lösung zu finden, von der Idee über die theoretische Umsetzung bis hin zum Einbau auf der Baustelle dabei zu sein und sicht- wie greifbare Ergebnisse erarbeiten zu können. Ich finde es tatsächlich super befriedigend, aus vermeintlich banalen Komponenten wie Unterlegscheiben, Rohrschellen, Verbindern u. v. m. komplexe Konstruktionen entstehen zu lassen,“ begründet der 34-jährige Simon Christer, neuer Walraven-Gebietsverkaufsleiter Projektgeschäft bei Walraven für Südbayern. Er betreut vor allem das Objektgeschäft und unterstützt planende wie ausführende Unternehmen in den Bereichen Befestigung und Brandschutz

Nach einer Ausbildung zum Technischen Produktdesigner bei der Walraven GmbH war Christer fünf Jahre als Anwendungstechniker bei Walraven tätig, bis er vier Jahre die Aufgabe Product Manager Fire bei Walraven Europe B.V. übernahm.

Nach zweijähriger Abwesenheit ist er zurück bei Walraven, weil „zum einen die Produktwelt von Walraven rund um die Befestigungstechnik und den Brandschutz für Leitungen und die Beratung zu deren Einsatz und Anwendung Spaß macht,“ so Christer. „Aber auch das innerbetriebliche Umfeld sowie die Strategie und Vision der Walraven Gruppe hat mich überzeugt, zurückzukommen. Walraven vereint traditionelles, modernes und visionäres Denken in einer für mich ganz tollen Art und Weise.“

In seinem neuen Aufgabengebiet setzt sich der Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz (EIPOS) das Ziel, „schnelle, hochwertige und unkomplizierte Unterstützung in allen Produktbereichen und Projektphasen zu sichern und als zentraler Ansprechpartner für Technik und Vertrieb den Aufwand für unsere Kunden so gering wie möglich zu halten und somit die Position Walravens als kompetenten und verlässlichen Partner im Projektgeschäft zu festigen. Alles aus einer Hand.“

Kontakt: Simon Christer

Mobil: +49 151 50190068

E-Mail: simon.christer@walraven.com

Walraven ist einer der führenden Hersteller von Montage- und Installationssystemen in den Bereichen Befestigung, Brandschutz und sanitäre Vorwand.

***************************************

Walraven GmbH

Karl-von-Linde-Straße 22

95447 Bayreuth

Deutschland

Tel. +49 921 7560-0

Fax +49 921 7560-111

info.de@walraven.com

www.walraven.com