Kostenlose Papiertonne für Berlin

6 Monate ohne Leerungsgebühr oder Miete!

Berlin, 24. Juli 2023. Ein aktuelles Angebot der DINO Containerdienst Berlin GmbH ermöglicht gratis Entsorgung von Papier, Karton und Pappe und sorgt damit für große Begeisterung. Die kostenlose Papiertonne gibt es für 6 Monate ohne Leerungsgebühr, ohne Aufstell- und Abholgebühr und ohne Miete. Dabei wird die Papiertonne im Rhythmus von 4 Wochen geleert, also 6mal in der kostenfreien Laufzeit. Erhältlich ist die kostenlose Papiertonne mit einem Volumen von 120 Liter oder 240 Liter. Dies steht dem Kunden zur freien Auswahl und soll individuell den Bedarf decken. Sowohl private Haushalte, als auch Wohnungswirtschaften, Gewerbe, Industrie und Handel können von der Aktion profitieren. Allerdings richtet sich das Angebot ausschließlich an Neukunden und gilt natürlich nur für Berlin und Umgebung. Nach Ablauf des kostenlosen Zeitraums läuft der Vertrag für 1 Jahr weiter. Dabei bleibt die Miete kostenlos und die Gebühr für die Leerung beträgt nach aktuellem Stand, Juli 2023, lediglich 4,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Damit bietet DINO eine der kostengünstigsten Papiertonnen in Berlin.

Papier, Pappe und Karton regelmäßig entsorgen

Vor allem für Büros und überall dort wo laufend viel Papierabfall entsteht ist eine eigene Papiertonne die effizienteste und günstigste Lösung zur Abfallentsorgung. Für die regelmäßige Entleerung der DINO Papiertonne stellt man diese am Entleerungstag bis 6 Uhr morgens an den Straßenrand. Somit erspart man sich die stetige Beförderung des gesamten Papierabfalls zur Recyclingstelle, falls diese Möglichkeit überhaupt vorhanden ist. Mit der Papiertonne leistet man auch einen wichtigen Beitrag zum Recycling und damit zum Umweltschutz und zur Schonung von natürlichen Ressourcen. Jede neue Papiertonne, die im Zuge der DINO Papierentsorgung hinzukommt, verdichtet die Logistik-Touren des Entsorgungsfachbetriebes und gestaltet damit den Entsorgungsprozess noch nachhaltiger, ökologischer und ökonomischer. Darüber hinaus hilft man damit auch die Preise für die Entleerung so gering wie möglich zu halten und das ist in Zeiten der Teuerung ein großes Anliegen und von hoher Bedeutsamkeit.

Was darf in die Papiertonne… und was nicht!

Fotos und dreckige Pizzakartons – 2 Sachen die leider häufig in Papiertonnen zu finden sind und dort nicht hineingehören. Die korrekte Befüllung ist aber wichtig, damit eine einfache und günstige Entsorgung des Papierabfalls möglich ist. Was in die Papiertonne darf und was nicht, findet man auf der Website von DINO. Unter anderem gehören die erwähnten schmutzigen Pizzakartons und Fotos nicht in die Papiertonne. Genauso wenig wie: Akten und Aktenordner aus Pappe, Tapeten, Getränkekartons, Hygienepapier wie gebrauchte Taschentücher und Papierküchentücher, Rollenkerne, Wachs- und Ölpapier oder Versandtaschen mit Polsterung aus Plastik. Trotz dieser langen Aufzählung von Abfällen die nichts in der Papiertonne zu suchen haben, gibt es aber vieles, dass man problemlos einfüllen darf: Zeitungen, Zeitschriften, Pappe, Kataloge, Prospekte, Kartons, Eierkartons, Bücher, Hefte, Briefumschläge, Schreibpapier, Computerpapier, Briefpapier, Papiertüten und Verpackungskartonagen.

Aktion mit 6 Monate gratis Papiertonne

Wer schon immer eine eigene Papiertonne haben wollte und dachte diese wäre mit hohen Kosten verbunden, kann sich nun gerne von DINO Containerdienst Berlin eines Besseren belehren lassen. Ganz einfach jetzt online anfragen oder bestellen und vom 6 Monate gratis Zeitraum profitieren. Umwelt schützen, Papier recyclen und die bequeme Entsorgung genießen. Mit der DINO Papiertonne werden Papierberge und Kartonhaufen einfach, schnell und kostengünstig entsorgt.

Das Abfallentsorgungsunternehmen DINO Containerdienst Berlin GmbH offeriert Containerservices für Firmen und Privatpersonen. Seit Jahren ein etablierter Containerdienst in Berlin mit eigenem Recyclinghof. Containerservice mit günstigen Pauschalpreisen, welche alle wichtigen Kosten beinhalten und somit einen fixen Preis garantieren.

Kontakt

DINO Containerdienst Berlin Gmbh

Cecilia Marrero

Miraustr. 35

13509 Berlin

030/430 9403



https://www.dino-container.de

