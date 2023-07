Die faszinierende Welt der Geburtssteine

Die faszinierende Tradition der Geburtssteine reicht weit zurück in die Geschichte der Menschheit. Seit Jahrhunderten haben Menschen auf der ganzen Welt den Glauben gehegt, dass jedem Monat des Jahres ein bestimmter Edelstein zugeordnet ist. Diese magischen Steine werden als Geburtssteine bezeichnet und sollen den Trägern besondere Kräfte, Glück und Schutz bringen. Die Verbindung zwischen Geburtssteinen und den Monaten des Jahres findet sich in verschiedenen Kulturen und Traditionen rund um den Globus.

Die Premium Diamonds aus Triesen im Fürstentum Liechtenstein, eine Marke der EM Global Service AG, gilt als Spezialist in Sachen Anlagediamanten und Edelmetall. „Nach über zehn Jahren im Thema der Edelmetalle zu Hause, wurde die Nachfrage nach Investments in die kleinste und wertvollste Geldanlage der Welt vonseiten der Kunden immer stärker“, erklärt Dr. Peter Riedi, Edelmetallexperte und Gesellschafter der EM Global Service AG. Die Marke Premium Diamonds ist die Ergänzung zu den Edelmetallen als Investitionen in Anlagediamanten. Was genau zeichnet Anlagediamanten, auch bekannt als Investmentdiamanten oder Investment-Grade-Diamanten aus? Dies sind nach internationalen gemmologischen Standards zertifizierte, sehr hochwertige Diamanten, die entweder per Laser, mit der zugehörigen Zertifikatsnummer versehen wurden. Möglich ist auch, dass die Diamanten in einer Plexiglas-Schutzhülle so eingeschweißt sind, dass sie dem zugehörigen Zertifikat jederzeit zuzuordnen sind. „Im Gegensatz zu Schmuckdiamanten, die vor allem für ihre ästhetischen Merkmale geschätzt werden, werden Anlagediamanten primär als Investition gehalten“, so Dr. Riedi.

Diamant: Ewigkeit, Stärke und Unvergänglichkeit

Den April Geborenen wird der Diamant zugeordnet, der härteste und aus einem Element entstandenen Stein, der für Ewigkeit, Stärke und Unvergänglichkeit steht. Verschiedene Systeme und Traditionen bringen unterschiedliche Edelsteine mit den Monaten in Verbindung. Eine der bekanntesten Traditionen stammt aus dem westlichen Kulturkreis und basiert auf dem Geburtsstein-Konzept. Dr. Riedi ergänzt, dass Forschende davon ausgehen, dass die Geschichte der Geburtssteine in der Antike auf das Alte Testament zurückgeht. In der Brustplatte des Hohepriesters Aaron, der Bruder des Moses, waren zwölf Edelsteine eingefasst, die für die zwölf Stämme Israels standen. Diese Edelsteine wurden später auch mit den zwölf Monaten des Jahres in Verbindung gebracht, um eine persönliche Verbindung zu dem Monat herzustellen, in dem eine Person geboren wurde. Heutzutage sind Geburtssteine nicht nur wegen ihrer symbolischen Bedeutung beliebt, sondern werden auch als besondere Geschenke zur Geburt und sogar als lohnende Anlagesteine geschätzt.

Geburtsstein, ein persönliches Geschenk zur Geburt

Ein Geschenk zur Geburt mit einem Geburtsstein ist eine wunderbare Möglichkeit, die Einzigartigkeit und Bedeutung dieses besonderen Ereignisses zu unterstreichen. Jeder Monat hat seinen eigenen Geburtsstein und damit seine eigene symbolische Bedeutung. Beispielsweise wird der Rubin mit dem Monat Juli in Verbindung gebracht und symbolisiert Liebe und Leidenschaft. Dr. Riedi weist darauf hin, dass es verschiedene kulturelle Interpretationen und Variationen gibt, und dass moderne Konzepte von Geburtssteinen oft auf Marketing und persönlichen Vorlieben basieren. Eine der gängigsten Zuordnungen:

1. Januar – Granat: Granat steht für Ausdauer, Stärke und Schutz.

2. Februar – Amethyst: Amethyst symbolisiert Klarheit, Ruhe und spirituelle Entwicklung.

3. März – Aquamarin: Aquamarin wird mit Klarheit, Mut und Erneuerung assoziiert.

4. April – Diamant: Der Diamant steht für Ewigkeit, Stärke und Unvergänglichkeit.

5. Mai – Smaragd: Smaragd symbolisiert Fruchtbarkeit, Erneuerung und Liebe.

6. Juni – Perle oder Alexandrit: Perle repräsentiert Reinheit und Weisheit, während Alexandrit für Glück und Transformation steht.

7. Juli – Rubin: Rubin steht für Leidenschaft, Mut und Wohlstand.

8. August – Peridot oder Sardonyx: Peridot symbolisiert Schutz und positive Energie, während Sardonyx Glück und Freude bringt.

9. September – Saphir: Saphir steht für Wahrheit, Weisheit und spirituelle Erleuchtung.

10. Oktober – Opal oder Turmalin: Opal symbolisiert Kreativität und Inspiration, während Turmalin Schutz und Heilung bietet.

11. November – Topas oder Citrin: Topas steht für Wohlstand und Liebe, während Citrin Optimismus und Erfolg symbolisiert.

12. Dezember – Türkis, Zirkon oder Tansanit: Türkis steht für Glück, Schutz und Freundschaft, Zirkon symbolisiert Weisheit und Tansanit steht für Ruhe und Klarheit.

Anlagesteine von Wert

Neben ihrem symbolischen Wert haben Geburtssteine auch einen materiellen Wert. Einige Edelsteine wie der Diamant sind für ihre Seltenheit und ihren hohen Wert bekannt und eignen sich im Besonderen als Anlagestein, da sie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen können. „Dies gilt auch für Rubin, Saphir und Smaragd“, fügt Dr. Riedi hinzu. Die Geschichte der Edelsteine als Geburtssteine reicht weit zurück und ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Zum Beispiel wurde der Tansanit erst 1969 als Geburtsstein für den Monat Dezember entdeckt. Andere Geburtssteine wie der Saphir oder der Amethyst haben eine jahrhundertealte Tradition und sind für ihre Schönheit, Einzigartigkeit und Vielseitigkeit bekannt.

Menschen und Geburtssteine

Edelsteine lösen eine magische Anziehungskraft auf Menschen aus, darum ranken sich zahlreiche Geschichten. Von den Ägyptern über den Maya, bis ins Heute werden sie in zahlreichen Kulturen für ihre Heilkräfte, ihre Schönheit und ihren symbolischen Wert geschätzt. Geburtssteine werden als persönlicher Ausdruck der Identität und des Stils betrachtet. Menschen fühlen sich mit ihrem Geburtsstein verbunden und sehen ihn oft als eine Art Glücksbringer oder Schutzstein an. „Das Tragen eines Geburtssteins kann eine Möglichkeit sein, die eigene Persönlichkeit, Vorlieben oder sogar den eigenen Geburtsmonat zu repräsentieren“, sagt Dr. Riedi.

Heute haben Geburtssteine in unseren Kulturkreisen ihren Platz im Schmuckdesign und finden Verwendung in personalisierten Schmuckstücken. Dr. Riedi fügt hinzu, dass die Faszination für Geburtssteine subjektiv ist und von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Einige Menschen finden vielleicht keinen besonderen Reiz an Geburtssteinen, während es für andere eine tiefere Bedeutung hat.

Die Wahl eines Geburtssteins

Bei der Wahl eines Geburtssteins ist es wichtig, die individuellen Vorlieben und persönlichen Bedeutungen zu berücksichtigen. Jeder Edelstein hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften und Qualitäten, die mit den verschiedenen Monaten verbunden sind. Bei der Auswahl von Geburtssteinen sollte auch die Qualität der Steine Berücksichtigung finden. Dr. Riedi rät, von renommierten Juwelieren oder zertifizierten Edelsteinhändlern zu kaufen, um sicherzustellen, dass die Steine von hoher Qualität und mit Zertifizierung sind. Die Qualität eines Edelsteins wird durch Faktoren wie Farbe, Klarheit, Schliff und Karatgewicht bestimmt.

Feiern und würdigen

Geburtssteine geben eine faszinierende Möglichkeit, die Individualität zu feiern, mit der Würdigung der Verbindung zur Natur und zur Geschichte. Sie sind sowohl als Geschenke zur Geburt als auch als Investitionen in wertvolle Steine eine hervorragende Wahl. Egal, ob man nach einem besonderen Geschenk sucht oder einen Anlagestein kaufen möchte, Geburtssteine bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten und Möglichkeiten, unsere Persönlichkeit und unseren Stil zum Ausdruck zu bringen.

FAQ

1. Wie wähle ich den richtigen Geburtsstein für eine Person aus?

Bei der Auswahl eines Geburtssteins ist es wichtig, die individuellen Vorlieben und persönlichen Bedeutungen zu berücksichtigen. Jeder Edelstein hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften und Qualitäten, die mit den verschiedenen Monaten verbunden sind. Zum Beispiel steht der Smaragd für den Monat Mai und symbolisiert Frühling, Wachstum und Glück. Um den richtigen Geburtsstein auszuwählen, können Sie die Lieblingsfarbe, den persönlichen Stil und die Bedeutung des Steins berücksichtigen. Es ist auch empfehlenswert, die Farben und Eigenschaften des Steins mit der Persönlichkeit und den Interessen der Person in Einklang zu bringen.

2. Wie kann ich sicherstellen, dass ich ein qualitativ hochwertiges Geburtsstein-Schmuckstück erhalte?

Um sicherzustellen, dass Sie ein qualitativ hochwertiges Geburtsstein-Schmuckstück erhalten, ist es ratsam, von renommierten Juwelieren oder zertifizierten Edelsteinhändlern zu kaufen. Sie bieten in der Regel eine Garantie für die Qualität ihrer Produkte und können Ihnen genaue Informationen über die Herkunft und die Merkmale des Steins geben. Zudem ist es wichtig, auf Faktoren wie Farbe, Klarheit, Schliff und Karatgewicht zu achten, da diese die Qualität eines Edelsteins bestimmen. Wenn Sie unsicher sind, können Sie auch einen Fachmann konsultieren, der Ihnen bei der Auswahl und Bewertung des Steins helfen kann.

3. Sind Geburtssteine eine gute Investition?

Einige Edelsteine wie der Diamant sind für ihre Seltenheit und ihren hohen Wert bekannt und werden oft als Anlagesteine betrachtet, da sie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen können. Eine Investition in einen Diamanten als Anlagestein kann eine sinnvolle und profitable Entscheidung sein. Es ist jedoch wichtig, sich über den Markt und die Qualität der Steine zu informieren, um sicherzustellen, dass man eine gute Investition tätigt. Zudem sollten individuelle finanzielle Ziele und Risikotoleranz berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, professionelle Unterstützung von Experten im Bereich Edelsteine und Investmentberatern zu suchen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Premium Diamonds ist eine Marke der EM Global Service AG. Im Herzen Europas gelegen, konzipiert und betreut das Unternehmen EM Global Service AG Rohstoffkonzepte. Das Leistungsspektrum der EM Global Service AG umfasst den Erwerb, die Verwahrung und Sicherheit von physischen Edelmetallen und Edelsteinen für die Eigentümer. Das Unternehmen baut auf wirtschaftliche Stabilität und sichert diese mit Zuverlässigkeit und Diskretion in der Vermögensverwahrung. Premium Diamonds bietet erstklassige, preiswerte Diamanten für Händler und Juweliere mit HRD- oder GIA-Zertifikaten.

