KI, Citylogistik und E-Mobilität – Die Themen der Webfleet Mobility Conference 2023

Unter dem Motto „Netzwerke für die Mobilität der Zukunft“ lädt Webfleet Branchenexperten aus dem Webfleet-Netzwerk ein, die über die Potentiale der Elektromobilität in Fuhrparks sprechen und dabei erläutern, wo Fuhrparkunternehmen im Rahmen dieser Entwicklung stehen. Daneben geht es in der Konferenz unter anderem auch um den Einsatz von KI im Flottenmanagement und um konkrete Lösungs- und Schnittstellenthemen rund um die Flottenmanagementsoftware Webfleet.

„Telematik hat einst die Transportbranche revolutioniert. Die Zukunft der Mobilität wiederum basiert auf vernetzten Daten. Effiziente Unternehmensführung beginnt mit der Generierung und Analyse von Daten, deren Verarbeitung zu Informationen und deren sinnvollen Nutzung“ erklärt Wolfgang Schmid, Webfleet Head of Central Region und Gastgeber der diesjährigen Konferenz. „Die zunehmende Vernetzung der verschiedenen Datenquellen hilft, die Produktivität im Flottenbetrieb sicherzustellen, und ermöglicht zudem eine effiziente strategische Planung der Flottenzusammensetzung – darunter zum Beispiel auch die Elektrifizierung der Flotte.“

Die Webfleet Mobility Conference 2023 präsentiert u.a. folgende Referenten und Themen:

„Darum fahren wir in Zukunft elektrisch!“ – Alexander Bloch, Chefreporter bei auto motor und sport: Der Kampf um den Antrieb der Zukunft scheint offen zu sein, doch in Wirklichkeit sind die Weichen schon gestellt. Auch wenn es seine Zeit brauchen wird.

„Rethink Last Mile für eine lebenswerte City“ – Matthias Groher, Geschäftsführer Institut Neue Mobilität, und Gordon Krug, Leiter Marketing Cenntro Electric Group Europe: Raus aus dem Projektstatus rein in das Machen. Warum die Citylogistik noch weit weg von dem ist, was sie sein kann. Ein Impuls zum Nachdenken für das Umdenken.

„Next Level KI – Intelligente Tourenplanung & Optimierung“ – Maximilian König und Michael Bils, PASS Consulting Group: Die fortschreitende Digitalisierung hat einen erheblichen Einfluss auf die Logistikbranche. Insbesondere in Bezug auf Tourenplanung und effiziente Nutzung von Ressourcen spielt künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle.

„Flotten erfolgreich elektrifizieren" – Johann Kaemmer, CCO FIRMENLADEN: Wie gelingt die effiziente und ressourcenschonende Elektrifizierung einer Firmenflotte? Welche digitalen Tools und Werkzeuge werden dafür benötigt?