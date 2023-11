Winterzauber in Hongkong

Die Stadt erstrahlt in festlichem Glanz und bietet eine Vielzahl von Aktivitäten für jedes Alter

Zur Weihnachtszeit kommen in Hongkong Besucher aus aller Welt auf ihre Kosten und genießen gemeinsam mit Elsa und Anna aus Frozen, BE@RBRICK und „Der kleine Prinz“ die festliche Atmosphäre in der asiatischen Metropole.

„World of Frozen“ feiert Eröffnung im Disneyland Hong Kong

Ein Traum für „Eiskönigin“-Fans wird wahr. Im Disneyland Hong Kong ist mit der „World of Frozen“ die erste Frozen-Themenwelt weltweit eröffnet worden. Die neue Attraktion erweckt das Königreich Arendelle zum Leben und beherbergt verschiedene immersive Fahrgeschäfte und Attraktionen, darunter die Bootsfahrt „Frozen Ever After“, die Achterbahn „Wandering Oaken’s Sliding Sleighs“ und das Theatererlebnis „Playhouse In The Woods“, das die Zuschauer Teil der Geschichte werden lässt.

Weihnachtliche Motive schmücken die Skyline von Hongkong

Noch bis zum 1. Januar 2024 findet das vom Hong Kong Tourism Board organisierte Hong Kong WinterFest im Harbourside Lawn West of Art Park im West Kowloon Cultural District statt. An acht Abenden im Dezember erleuchtet ein Feuerwerk die Skyline von Hongkong mit weihnachtlichen Motiven. Ein 20 Meter hoher, festlich geschmückter Riesenweihnachtsbaum lässt die Hochhauskulisse von Victoria Harbour zusätzlich erstrahlen und bietet ein eindrucksvolles Fotomotiv.

Joyeux Noel! „Der kleine Prinz“ feiert im Ocean Park Hongkong

Über die Feiertage steht der Ocean Park in Hongkong ganz im Zeichen des „Kleinen Prinzen“. Besucher können auf den Spuren der beliebten literarischen Figur, die in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag feiert, wandeln, Lichtprojektionen entdecken und durch die „Le Petit Prince Light Alley“ schlendern – ein Weihnachtserlebnis für Groß und Klein.

Disney 100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP kommt nach Harbour City

Harbour City wird bis zum 1. Januar 2024 mit einer Kooperation zwischen Medicom Toy und Disney glänzen. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum von Disney werden 100 einzigartige BE@RBRICK-Figuren im gesamten Stadtviertel ausgestellt, darunter 53 brandneue Designs und über 10 weihnachtlich gekleidete Figuren. Die begehrten Sammlerstücke stehen zum Verkauf und der Erlös kommt der Hong Kong Blood Cancer Foundation zugute.

Der AIA Carnival kehrt an die Central Harbourfront zurück

Ein Winterspektakel der Extraklasse verspricht der vom 21. Dezember 2023 bis zum 25. Februar 2024 stattfindende AIA Carnival. Der Jahrmarkt hat Tradition in Hongkong und hält aufregende Fahrgeschäfte, spannende Spiele und interaktive Installationen bereit. Straßenaufführungen, Essensstände und Live-Unterhaltung runden das Angebot ab und bieten Spannung und unvergessliche Momente für jedes Alter.

Informationen zum WinterFest und zu vielen weiteren weihnachtlichen Angeboten in Hongkong

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: © Hong Kong Tourism Board