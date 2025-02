Keine Angst vor Zahlen

Das neue Online-Seminar Buchführung für Einsteiger startet am 5. März 2025

Mit den Grundlagen der Buchführung eröffnet man neue Perspektiven – flexibel und online.

In einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt sind Kenntnisse in der Buchführung gefragter denn je. Für viele Mitarbeiter ist es jedoch eine Herausforderung, die komplexen Grundlagen zu verstehen und sicher anzuwenden. Genau hier setzt das neue „Online-Seminar Buchführung (Grundlagen)“ des Instituts Wupperfeld an, das am 5. März 2025 startet.

In 20 Unterrichtsstunden, bequem von jedem Ort aus online, werden die wichtigsten Grundlagen der Buchführung praxisnah und verständlich vermittelt. Ziel dabei ist es, nicht nur trockene Theorie zu vermitteln, sondern einen echten Mehrwert für den Berufsalltag zu schaffen.

Warum Sie teilnehmen sollten

Flexibles Lernen: Perfekt für Berufstätige – die Online-Seminare lassen sich bequem in den Alltag integrieren.

Praxisnah: Klare Beispiele, Übungen und interaktive Einheiten helfen Ihnen, das Gelernte direkt anzuwenden.

Karriere-Booster: Buchführungskenntnisse steigern Ihre Fachkompetenz und eröffnen Ihnen neue berufliche Möglichkeiten.

Für wen ist das Seminar geeignet?

Dieses Seminar richtet sich an alle Mitarbeiter, die den Einstieg in die Buchführung suchen – ideal für Quereinsteiger, Berufsanfänger oder als Auffrischungskurs. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!

Starten Sie jetzt: Melden Sie sich noch heute an und sichern Sie sich Ihren Platz: https://shop.iw-beratung.de/de/seminare.