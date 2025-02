Hessisches Restaurant Frankfurt: Spezialitäten aus Hessen

Zu einer abwechslungsreichen Küche gehören selbstverständlich auch Speisen aus der Umgebung. Ihr hessisches Restaurant in Frankfurt arbeitet gerne mit frischen Zutaten aus regionalem Anbau. Sie bilden die Basis für schmackhafte Gerichte, und wir servieren Ihnen die passenden Getränke dazu.

Natürlich finden Sie auf unserer Karte auch deutsche und internationale Spezialitäten auf höchstem Niveau. Das Restaurant „My Frankfurt“ lädt seine Gäste jederzeit zur kulinarischen Reise für den Gaumen ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und halten immer einen gedeckten Tisch für Sie bereit.

Ihr hessisches Restaurant mitten in der Frankfurter City

Sie finden unser Restaurant seit Dezember 2019 dort, wo das Herz unserer schönen Stadt schlägt. Zwischen historischen Bauwerken wie Paulskirche und Römer und der Einkaufsmeile Zeil liegt das „My Frankfurt“. Wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln in einer pulsierenden Metropole bequem erreichbar.

Auch mit dem Pkw ist eine Anreise in Ihr hessisches Restaurant in Frankfurt kein Problem. Die beiden Parkhäuser Konstablerwache und Hauptwache liegen direkt in der Nähe. Von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zu Ihrem bereits reservierten Tisch. Unser freundliches Servicepersonal freut sich bereits jetzt auf Ihren Besuch in unserem Restaurant.

Erleben Sie hessische Kochkunst im Restaurant „My Frankfurt“

Der Inhaber des „My Frankfurt“, Manuel Peraica, ist ein erfahrener Koch mit Meisterbrief. Er ist seit mehr als 30 Jahren in der Gastronomie rund um Frankfurt tätig. Aus der Küche erhalten Sie diesen Vorschlag für ein weitgehend hessisches Menü;

-VORSPEISE: Hausgemachtes Knoblauchbrot vom Grill mit Aioli

-HAUPTGERICHT: „My Frankfurt“ Schnitzel mit Grüner Sauce serviert mit Bratkartoffeln

-NACHSPEISE: Heißer Apfelstrudel mit Vanillesauce und Eis

Dazu servieren wir Ihnen einen Original HOCHSTÄDTER Apfelwein vom Fass, mit oder ohne Alkoholgehalt.

Ihr hessisches Restaurant in Frankfurt als kultige Eventlocation

Die Menschen in Hessen sind fröhlich und wissen genau, wie Feste gefeiert werden. Unser Restaurant ist der ideale Ort, um Feierlichkeiten in einem modernen und gemütlichen Ambiente durchzuführen. Veranstalten Sie:

-Private Feiern

-Taufen

-Firmungen

-Beerdigungen

-Firmenfeiern

-Konferenzen

im „My Frankfurt“ und verbringen Sie bei uns unvergessliche Stunden.

Wir bieten Ihnen und Ihren Gästen für bis zu 150 Personen Raum. Das ist möglich, wenn Sie das gesamte Restaurant anmieten möchten. Allein das obere Stockwerk können wir für Sie reservieren und dort bequem 90 Gäste bewirten.

Welche Leistungen erwarten Sie bei einem größeren Event?

Das „My Frankfurt“ sorgt dafür, dass Sie Ihre Feier in intimer und entspannter Atmosphäre erleben. Sie erhalten von uns eine individuelle Betreuung durch unser aufmerksames Servicepersonal. Dieses Angebot gilt auch für kleinere Gruppen, die bei uns feiern. Unser Fokus liegt auf Ihrem Wohlbefinden und den von Ihnen geäußerten Wünschen.

Wir arrangieren für Sie gerne Mehr-Gänge-Menüs, Büfetts, Tapas und Getränkepauschalen. Selbstverständlich haben wir auch frisch zubereitete Spezialitäten aus Hessen im Angebot. Bei einer großen Gesellschaft können Sie über die üblichen Betriebszeiten hinaus bei uns feiern. Ihr besonderer Anlass wird mit uns zu einem tollen Event!

Vielseitig wie Frankfurt am Main selbst ist auch unser Angebot. Im gemütlichen und modernen Ambiente verwöhnen wir Sie und Ihren Gaumen und laden zum Verweilen ein. Vom Frühstück zum Lunch bis zum Dinner.

Firmenkontakt

Restaurant MyFrankfurt

Manuel Peraica

Liebfrauenberg 37

60313 Frankfurt

06992883123



https://www.restaurantmyfrankfurt.de/

Pressekontakt

Sellwerk Frankfurt

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt

069 63198976



https://www.sellwerk-frankfurt.de/

