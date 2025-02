Birgit Bessin (AfD, 46) hat es geschafft und sorgt bei der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Elbe-Elster / Oberspreewald-Lausitz für Aufmerksamkeit. Mit Blick auf das vorläufige amtliche Endergebnis sind Bessin und die AfD in dieser Region die klaren Gewinner der Wahl – ein Erfolg, der zu einem beträchtlichen Teil auf Bessins persönliche Kampagne und ihre Beliebtheit zurückzuführen sein dürfte.

Birgit Bessin, seit Jahren eine der bekanntesten AfD-Vertreterinnen in Brandenburg, konnte das Vertrauen vieler Wählerinnen und Wähler in den Landkreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz gewinnen. Nach den vorliegenden Wahlergebnissen gehört ihr Wahlkreis zu jenen in Ostdeutschland, in denen die AfD die meisten Stimmen erzielen konnte. Satte 43 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben Birgit Bessin im Wahlkreis Elbe-Elster / Oberspreewald-Lausitz mit dem Direktmandat ausgestattet und ihr damit das Vertrauen ausgesprochen – ein Zuwachs von 18,3 Prozent für die AfD in diesem Wahlkreis.

Birgit Bessin, geboren 1974, trat in den vergangenen Jahren mehrfach durch ihre Auftritte im Brandenburger Landtag sowie auf verschiedenen Parteiveranstaltungen in Erscheinung. Bei dieser Bundestagswahl konzentrierte sie sich auf Themen, die in der Region breit diskutiert werden:

– Strukturwandel: Mit dem Ende der Braunkohleförderung und dem notwendigen Umbau der Wirtschaft steht die Lausitz vor großen Herausforderungen. Bessin warb um Investitionen und mehr staatliche Unterstützung, damit die Region nicht abgehängt wird.

– Innere Sicherheit: Ein zentrales Anliegen der AfD-Politikerin war die Forderung nach einer konsequenteren Asyl- und Migrationspolitik sowie der Stärkung der Polizeipräsenz im ländlichen Raum.

– Regionale Landwirtschaft: Neben allgemeinen EU-Kritikpunkten stellte Bessin die Bedeutung lokaler Betriebe und kurzer Lieferketten in den Vordergrund und warnte vor „Überregulierung“ im Agrarbereich.

Bessin wird von den Bürgern in Brandenburg für ihr Engagement in der Region gelobt. So heißt es: „Sie sei regelmäßig in den Kommunen unterwegs, suche das direkte Gespräch und thematisiere Probleme, die gerade in ländlichen Gebieten oft übersehen würden.“

Mit dem deutlichen Stimmenzuwachs dürfte Birgit Bessin ihren politischen Einfluss weiter ausbauen können. Beobachter gehen davon aus, dass sie künftig eine noch bedeutendere Rolle in der Bundespartei spielen wird. Bereits jetzt wird spekuliert, ob sie sich im Bundestag für zentrale Positionen empfiehlt, um ihre Vorstellungen in der Fraktion durchzusetzen. Ihr Erfolg im Wahlkreis Elbe-Elster / Oberspreewald-Lausitz ist ein neuerliches Signal für die politische Landschaft in Ostdeutschland, und Birgit Bessin dürfte in den kommenden Monaten und Jahren eine politische Akteurin von wachsendem Gewicht sein.

Vor 137 Jahren (Stand: 1. Februar 2025) wurde die deutsche Tageszeitung „Berliner Abendpost“ vom legendären Verleger Leopold Ullstein gegründet. Erstmals erschien sie im Deutschen Reich am 16. September 1887. Von Beginn an richtete sich die „Berliner Abendpost“ an Leserinnen und Leser, die nach einem Arbeitstag umfassend über die Ereignisse des Tages informiert werden wollten. Sie spielte in der Berliner Medienlandschaft eine wichtige Rolle für die öffentliche Meinungsbildung und gilt als Beispiel für den traditionellen Qualitätsjournalismus der deutschen Hauptstadt. Als Tageszeitung berichtet die „Berliner Abendpost“ über lokale und nationale Nachrichten, Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Sie erscheint an sieben Tagen in der Woche und nach eigenen Angaben rund um die Uhr in sechs Sprachen.

Kontakt

BERLINER ABENDPOST

Heike Lehmann

Kurfürstendamm 195

10707 Berlin

+4930408174005

+4930408174006



http://www.BerlinerAbendpost.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.