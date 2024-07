Innovation: eROCKIT beeindruckt beim EuroMinds Wirtschaftsgipfel

Es ist mehr als das schnellste eBike der Welt…

Als Technologieanbieter und Hersteller innovativer Elektrozweiräder begeisterte eROCKIT beim zweitägigen EuroMinds Wirtschaftsgipfel. Die prestigeträchtige Veranstaltung versammelte täglich rund 500 bedeutende Gäste aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien im Grand Elysee Hotel in Hamburg, um deutsch-europäische Themen zu diskutieren und Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln.

Andreas Zurwehme, Gründer und Vorstand der eROCKIT AG, hielt einen fesselnden Impulsvortrag mit dem Titel „Pedalieren auf 100 km/h: Wie Disruption unsere Welt verändert“. In seiner Rede betonte Zurwehme die transformative Kraft von Innovationen und disruptiven Technologien, die insbesondere im Bereich der Mobilität unser tägliches Leben verbessern und verändern können. „Mit unserem Human Hybrid Antrieb kombinieren wir das Beste aus Fahrrad, eBike und Motorrad und schaffen somit eine völlig neue Fahrzeugkategorie“, erläuterte Zurwehme. Der Human Hybrid Antrieb von eROCKIT ermöglicht es, durch einfaches Pedalieren Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h zu erreichen. Diese Innovation eröffnet neue Möglichkeiten für umweltfreundliche und effiziente Fortbewegung im Individualverkehr. Durch die Integration der Vorteile von Fahrrädern, eBikes und Motorrädern bietet eROCKIT eine Lösung, die sowohl Flexibilität als auch Umweltfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit vereint. Zusätzlich zu den Vorträgen hatten die Teilnehmer des Gipfels die Möglichkeit, die beeindruckenden eROCKIT-Bikes selbst zu testen. Die Probefahrten stießen auf großes Interesse und Begeisterung bei den Besuchern, die die einzigartige Kombination aus Fahrrad und Motorrad aus erster Hand erleben konnten.

eROCKIT gilt als das schnellste für den Straßenverkehr zugelassene eBike der Welt. Das Besondere an dem Fahrzeug ist der intuitive und intelligente Human Hybrid-Pedalantrieb, der die eingesetzte Muskelkraft des Fahrers um ein Vielfaches verstärkt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Zugelassen ist das Bike als ein Motorrad der 125ccm-Klasse (Leichtkraftrad). Die eROCKIT AG (HRB231453 B) ist eine deutsche Aktiengesellschaft, die zu 100 % Anteile an der eROCKIT Systems GmbH in Hennigsdorf bei Berlin besitzt. Die eROCKIT Aktie steht für Technologie und Unternehmertum „Made in Germany“ und bietet eine Investmentchance für Menschen, die auf die Zukunft der nachhaltigen Mobilität und innovative Lösungen setzen und sich in einen frühen Stadium an diesem Unternehmen beteiligen möchten. Aktuell werden Unternehmensanteile über die Webseite https://ag.erockit.de angeboten. Die Aktie der eROCKIT AG (ISIN: DE000A3MQC70 / WKN: A3MQC7) ist gemäß dem gestatteten Wertpapier-Informationsblatt (WIB) vom 27.11.2023 über die Webseite ag.erockit.de zur Zeichnung erhältlich und wird derzeit noch nicht an der Börse gehandelt.

eROCKIT steht für innovative Elektromobilität und Technologie Made in Germany.

