THESE GUYS erreicht Top 10 Platzierung in USA-Ranking

MUSE Creative Awards veröffentlicht „Leading Agencies of the Year 2024”

THESE GUYS aka SCHACHZUG hat es auf eine Top-Platzierung im MUSE-Agenturenranking in den USA geschafft und konnte sich auf dem achten Platz platzieren. Die endgültige MUSE-Gewinnerliste wird demnächst zusammen mit der Bekanntgabe der Ergebnisse der zweiten Staffel der MUSE Creative Awards veröffentlicht.

Unter dem Namen THESE GUYS firmiert der Ableger der Kreativagentur SCHACHZUG seit Anfang 2023 in den USA. THESE GUYS ist ein Experiential Lab mit dem Schwerpunkt auf agile Softwareentwicklung und strategische Beratung. Das Kerngeschäft ist die fortschrittliche Event-Analytik und -Messung. Mit den Produkten FLOW, NEURAL und dem xKPI Ecosystem will THESE GUYS Erlebnismarketing von meinungsgetrieben zu datengetrieben transformieren.

Jedes Jahr wählt MUSE zehn herausragende Agenturen aus, die in den meisten Kategorien an den MUSE Creative Awards teilgenommen und gewonnen haben – basierend auf den Kriterien der International Awards Associate (IAA). Diese zehn Agenturen und Unternehmen zeichnen sich durch außerordentliche Kreativität, Strategie und Fachwissen sowie durch ein einzigartiges Verständnis von Marken-Insights aus. Die kuratierte Liste repräsentiert eine einflussreiche Mischung von Disziplinen und Akteuren, darunter Branchenführer, traditionelle Agenturen, unabhängige Kreativprofis, Digitalspezialisten, PR- und Kommunikationsfirmen sowie Storyteller.

Die Agentur SCHACHZUG aka THESE GUYS erhielt bei den MUSE Creative Awards 2023 nicht weniger als 18 Auszeichnungen. Sie gewann bei diesem Wettbewerb allein sieben Platin-Awards, zehn Gold-Awards und einen Silber-Award. Die MUSE Creative Awards umfassen eine Vielzahl von Kategorien und zeichnen die besten Leistungen in den Bereichen Werbung, digitale Medien, Marketingstrategien und PR-Kommunikation aus. Teilnehmer aus allen Teilen der Welt präsentieren kreative Werbung, Design und Kampagnen, die die Branche inspirieren und neue Maßstäbe setzen sollen.

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Die SCHACHZUG GmbH aus Erlangen zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Agentur setzt internationale Projekte in den Bereichen Brand Experience und Brand Communication um und verfügt über eine tiefergehende Expertise in den Branchen Automotive, Technologie und Premium/Lifestyle. Die Mission ist immer: Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren. Dafür nutzt SCHACHZUG intelligente Strategien, überraschende Kreationen und zukunftsweisende Technologien. Die fwd:- und GWA-Mitgliedsagentur ist für Prototypen TISAX-zertifiziert durch den TÜV Nord.

Loewenichstraße 3

D-91054 Erlangen

Ansprechpartnerin: Karin Schneider

karin.schneider@schachzug.de

Tel.: +49 (0) 9131 976 16-0

Internet: www.schachzug.de