DETLEV BUCKS VERHEXTE RÜCKKEHR AN DEN KINOFILM-DREHORT ARCHE NEBRA

Für neues Bibi & Tina-Freizeiterlebnis

Passend zum 10-jährigen Jubiläum des ersten Bibi & Tina – Kinofilms wird es in der Set-Caching App demnächst eine Bibi&Tina-Mission am einstigen Drehort Arche Nebra geben. Um in dieser die große Kakmann-Wette gewinnen zu können, hat Bibi auch Regisseur Detlev Buck zur Arche Nebra gehext.

Am Drehort Arche Nebra entsteht aktuell ein interaktives Bibi & Tina – Freizeiterlebnis für die Set-Caching App. In der neuen Mission fordert Bibis Widersacher Kakmann zu einer großen Wette heraus. Da er mit fiesen Tricks arbeitet, hext Bibi Mitglieder der Filmcrew zur Unterstützung.

Einer davon ist Regisseur Detlev Buck. Gemeinsam mit Produzentin Sonja Schmitt und Autorin Wenka von Mikulicz (beide DCM Film Distribution GmbH) stand er für die Set-Caching Mission vor der Kamera. Dabei zeigte er, dass er neben Regisseur, Drehbuchautor und Produzent vor allem auch Schauspieler mit Herz und Seele ist. Mit Steckenpferd, Trillerpfeife und Sonnenbrille schlüpft er voller Hingabe in seine Rolle und fasziniert das Team von Set-Caching mit seiner Originalität. „Unsere Videos sind mehr als ein Interview.“, so Frank Rößler, Erfinder von Set-Caching. „Durch den Humor und die exklusiven Stories von Detlev Buck bekommen sie dieses Mal eine ganz besondere Note. Dass er mit Hans Kakmann zur Schule ging, war ein lustiger Plot-Twist.“

Detlev Buck empfand den Bibi & Tina Dreh damals als eine Rückkehr zu seinen Anfängen: „Es ist, als ob wir Ferien machen würden. Ich werde hier auch wieder zum Jugendlichen“. Der Set-Caching Dreh schien das Gleiche zu bewirken, denn Detlev Buck hatte sichtlich Spaß und wurde aus Begeisterung für Set-Caching sogar zum Influencer. Auch ließ er es sich nicht nehmen, die Set-Cam auszuprobieren und Fotos mit Kakmann und Bibi & Tina zu machen.

Neben Detlev Buck wird auch Aufnahmeleiter Jan Enderlein Teil der Set-Caching-Mission, die Ende August für alle kostenlos zur Verfügung stehen wird. In der App gibt es bereits die Mission „Keine Faxen mit dem Hotzenplotz“ an der Burg Querfurt, die Mission „Mit der blauen Eule gegen das Hexenchaos“ in Schulpforte sowie eine Mission und eine Fototour zum Kinofilm „Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt“ am Drehort Schloss Ostrau. Alle Erlebnisse befinden sich in der Saale-Unstrut Tourismusregion und werden vom Land Sachsen-Anhalt gefördert.

Weitere Infos zur APP unter: www.erlebnisse.set-caching.de

„Bibi & Tina – Der Film“ ist ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2014, der auf der Kinderhörspielserie Bibi und Tina basiert und von Detlev Buck als musikalische Pop-Geschichte inszeniert wurde. Die Songs von Ulf Leo Sommer, Daniel Faust und Peter Plate trugen wesentlich dazu bei, dass „Bibi & Tina“ mit 1,2 Millionen Zuschauern einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme des Jahres 2014 war.

Ein Drehort von „Bibi & Tina – Der Film“ war das Besucherzentrum Arche Nebra am Fundort der Himmelsscheibe von Nebra. Detlev Buck funktionierte den goldschimmernden futuristischen Bau „in das ideale Zuhause für einen Antagonisten à la Goldfinger“ um: Aus der Arche Nebra wurde die Kakmann-Ranch des Bösewichts Kakmann, gespielt von Charly Hübner.

Die Set-Caching App ist ein Produkt der Set-Jetting UG. Das Unternehmen wurde im Mai 2021 gegründet und ist Teil der MEDIAstart Gründerinitiative der Mitteldeutschen Medienförderung. Set-Jetting erhielt für die Set-Caching App den Tourismuspreis Sachsen-Anhalt 2023 in der Kategorie Digitalisierung.

Projekt-Partner der Set-Jetting UG ist die NFP media rights GmbH & Co. KG, ein seit 2001 in Halle (Saale) ansässiges Unternehmen zur Herstellung und Vermarktung audiovisuellen Contents. Sie gehört zum Markenverbund NFP, der seit 1956 Spielfilme, Serien, Dokumentarfilme und Multimedia-Content finanziert, produziert und vermarktet.

