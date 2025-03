Die Nachfrage nach Containerlogistik wächst stetig, getrieben durch den internationalen Handel und den E-Commerce. Insbesondere Häfen, in denen Container umgeschlagen werden, haben eine Schlüsselrolle in der Supply Chain. Diese Knotenpunkte stellen jedoch auch Herausforderungen dar: Es kommt zu Engpässen, und Container können aufgrund hoher Kapazitätsauslastung schwer nachverfolgt werden. Hinzu kommen Störungen in der Lieferkette, wie etwa Wetterereignisse, Hafenstreiks oder politische Krisen. Diese Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit einer verbesserten Transparenz und Kontrolle entlang der Supply Chain.

Digitalisierung und Telematik

Telematik ermöglicht in der Containerlogistik, dass die Position und der Status eines Containers in Echtzeit überwacht werden können. Hier kommen verschiedene digitale Technologien ins Spiel, die alle ein Ziel verfolgen: die gesamte Lieferkette durch präzise Standortbestimmung und kontinuierliche Datenübertragung transparenter und effizienter zu gestalten.

Echtzeit-Überwachung und Tracking: Eine der grundlegendsten Anwendungen der Telematik in der Containerlogistik ist die Standortbestimmung. Dank GPS-Technologie und weiteren Ortungsmöglichkeiten wie RFID (Radio Frequency Identification) oder BLE (Bluetooth Low Energy) ist es möglich, Container auf jedem Schritt ihres Weges zu verfolgen. Dies ermöglicht eine exakte Standortbestimmung und unterstützt eine Just-in-Time-Lieferung, was insbesondere für zeitkritische Güter von hoher Bedeutung ist………………… Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/hochoptimiertes-container-management-volle-transparenz-entlang-der-lieferkette