WELTFRAUENTAG: FRAUEN DER ZUKUNFT – Visionen der nächsten Generation

Diese Ausstellung widmet sich den Visionen und Hoffnungen junger Künstlerinnen, die die Zukunft der Frauenkunst formen wollen. Ihre innovativen Ansätze und kreativen Ausdrucksformen sind ein Ausblick auf das, was kommen wird. Seien Sie Teil ihrer Reise!Die Plattform Mikizzaner präsentiert eine einzigartige Ausstellungsreihe für Frauenkunst: „VERNETZTE TRIADEN I-IV“ – Kunst mit weltweiter Bedeutung und starker Vernetzung

Die Plattform Mikizzaner setzt mit der Ausstellungsreihe „VERNETZTE TRIADEN I-IV“ ein kraftvolles Statement für die Bedeutung von Frauenkunst. Unter dem Motto des Zusammenhalts und der Vernetzung zeigt diese Reihe, dass Frauenkunst nicht nur eine Bühne braucht, sondern vor allem eine weltweite Bedeutung in der Kunstgeschichte.

Mikizzaner, Österreichs größtes genreübergreifendes Künstlerkollektiv, öffnet mit dieser Reihe die Türen für die Verbindung und Unterstützung unter Frauen, die gemeinsam neue künstlerische Wege beschreiten und ihre Stimmen in der Kunstwelt hörbar machen.

Details zur Ausstellungsreihe:

WANN: Freitag, den 7. März 2025, ab 10 Uhr

WO: Steirischer Presseclub, 8010 Graz, Bürgergasse 2

Diese Ausstellungsreihe ist nicht nur eine Feier der Frauenkunst, sondern ein klares Bekenntnis zur Zusammenarbeit und Vernetzung innerhalb der Kunstszene. Sie umfasst mehrere beeindruckende Installationen, die nicht nur die künstlerische Vielfalt von Frauen in der Kunstwelt zeigen, sondern auch zur Teilnahme und Auseinandersetzung einladen.

1. Vernetzte Triaden des Womenismus I by Mikizzaner

Die erste Installation eröffnet am 7. März 2025 im Steirischen Presseclub in Graz. In Form von Dreiecken wird das Thema der Verbindung von Frauen in der Kunst thematisiert. Dr. Tanja Gurke, Ing. Michaela Lukmann und Dir. Renate Kunst laden im Rahmen einer Pressekonferenz zu einem Talk mit dem Thema: „Weisheit und Wandel: Frauen gestalten die Zukunft“. Besucher:innen haben die Möglichkeit, sich mit den Werken der Künstlerinnen und ihren Botschaften auseinanderzusetzen und sich aktiv zu vernetzen.

2. Vernetzte Triaden des Womenismus II by Mikizzaner

Ab dem 7. März bis 31. März 2025 wird die zweite Installation in der Kunstvitrine Mikizzaner No.1 am Joanneumring 1 in Graz ausgestellt. Diese partizipative Gemäldeinstallation bietet den Besucher:innen die Gelegenheit, die Vielfalt der Frauenkunst in einem einzigartigen öffentlichen Raum zu erleben.

3. Vernetzte Triaden des Womenismus III by Mikizzaner

Vom 28. Februar bis 6. März 2025 wird die dritte Installation im Kunsthaus Mikizzaner in Voitsberg präsentiert. Sie stellt die kontinuierliche Entwicklung der Künstlerinnen innerhalb der Mikizzaner-Plattform und das große Engagement des Kunsthauses für Frauenkunst in den Mittelpunkt.

4. Vernetzte Triaden des Womenismus IV by Mikizzaner

Die finale Installation findet vom 6. März bis 31. März 2025 in der neuen Kunstlounge Mikizzaner in der Hochgalerie des WEZ’s statt. Diese Abschlussinstallation symbolisiert die Vernetzung und den Höhepunkt der künstlerischen und thematischen Zusammenarbeit und erreicht ein tägliches Publikum von etwa 800 Personen, die sich mit der Frauenkunst unter dem Titel „Womenismus by Mikizzaner“ auseinandersetzen.

Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, die beeindruckenden Werke und die Botschaften der Künstlerinnen zu erleben. Die Ausstellung bietet nicht nur visuelle Inspiration, sondern auch die Chance zur kollektiven Beteiligung und zum aktiven Austausch.

Kommen Sie vorbei und unterstützen Sie die künstlerische Freiheit und den Zusammenhalt von Frauen in der Kunstwelt. https://www.arthena-maxx.at/art-performances

Pressekontaktdaten:

KUNSTHAUS MIKIZZANER & PLATTFORM MIKIZZANER

Projekt von Blue Romus Project GMBH.

Hubert Kravcarplatz 1

A-8570 VOITSBERG

Ing. Michaela Lukmann

Tel. 0664/88907999

Web: www.mikizzaner.at

E-Mail: kunsthaus@mikizzaner.at

E-Mail: anmeldung@mikizzaner.at

E-Mail: news@mikizzaner.at

Einladung zur Songpräsentation „Same Rights – Same Law“:

Die Plattform Mikizzaner lädt Sie außerdem zur jährlichen Songpräsentation ein, um auf die fehlenden Veränderungen in Bezug auf die Rechte von Frauen aufmerksam zu machen. Weitere Details finden Sie hier: Same Rights – Same Law

Originalinhalt von Michaela Lukmann, veröffentlicht unter dem Titel „WELTFRAUENTAG: VENETZTE TRIADEN I-IV by Plattform Mikizzaner als Symbol für Frauemkunst braucht nicht nur eine Bühne sondern eine weltweite Bedeutung in der Kunstgeschichte„, übermittelt durch Prnews24.com