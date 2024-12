Hilfe für die Kleinsten: YellowFox spendet an die Kinderarche Sachsen und Sonnenstrahl e.V.

YellowFox setzt die langjährige Unterstützung für die regionalen Wohltätigkeitsvereine Kinderarche Sachsen e.V. und Sonnenstrahl e.V. fort. Am 2. Dezember wurden den Vereinen, die sich für Kinder und Jugendliche in Not einsetzen, jeweils Spendenschecks in Höhe von 2.500 Euro übergeben.