imds professional veröffentlicht Schulungsplan für 2025

Unterstützung für Unternehmen, um Berichtspflichten einzuhalten

Weilrod, 04. Dezember 2024 – Neue, aber auch bewährte und überarbeitete Schulungen finden sich auf dem Schulungsplan für das erste Halbjahr 2025, den imds professional kürzlich veröffentlicht hat. Das Dienstleistungsunternehmen aus dem Taunus ist spezialisiert auf Themen rund um die Material Compliance. „Mit unseren Schulungen und Services unterstützen wir Unternehmen aus der herstellenden und verarbeitenden Industrie weltweit dabei, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und ihren Berichtspflichten nachzukommen“, erläutert Managing Director Magdalena Georgi. Geplant sind erneut verschiedene Schulungen zum Internationalen Materialdatensystem IMDS, aber auch zu verwandten Themen wie REACH. Relativ neu im Programm sind Schulungen zur europäischen POP-Verordnung, die die Verwendung langlebiger organischer Schadstoffe regelt, und ebenso zu PFAS, die sogenannten Ewigkeitschemikalien. Auch die Due Diligence von Unternehmen hat imds professional im Blick und bietet Schulungen zu Konfliktmineralien und zum europäischen Lieferkettengesetz an. „Fortgesetzt wird zudem unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit der ZVEI-Akademie und wir bieten weitere Termine für die Module unseres gemeinsamen Lehrgangs für die Elektroindustrie an“, sagt Georgi.

Weiterbildung für die Automobilindustrie

Das IMDS dient der Automobilindustrie dazu, die verwendeten Materialien entlang der gesamten Lieferkette zu berichten. So lässt sich genau nachvollziehen, welche Substanzen, die im Zweifel als besonders besorgniserregend gelten, in welchen Konzentrationen enthalten sind. Einerseits soll dadurch das Recycling und die Wiederverwertung von Altfahrzeugen und ihren Bestandteilen erleichtert werden. Andererseits kann es auch als Grundlage dienen, um Substitutionen zu planen, damit diese Substanzen in Zukunft vermieden werden. „Durch den europäischen Green Deal hat das IMDS noch einmal eine neue Bedeutung bekommen“, erklärt Magdalena Georgi. Denn dieser sehe vor, dass insbesondere Kunststoffe zukünftig noch viel stärker recycelt werden müssen und auch viel mehr Rezyklate verwendet werden sollen. Ziel ist die Reduzierung von Treibhausgasen. Im IMDS lassen sich bereits seit einiger Zeit die Rezyklatangaben eintragen. „Doch das ist gar nicht so einfach und in unseren Schulungen zeigen wir unter anderem, wie das geht“, so Georgi. Hinzukommen werde im nächsten Jahr zusätzlich die Möglichkeit, Daten zum CO2-Fußabdruck im IMDS anzugeben. Und auch darauf gehe imds professional in den Schulungen ein. „Wenn die neue Altfahrzeugverordnung, die bisher nur als Entwurf vorliegt, nächstes Jahr in Kraft tritt, werden noch mehr Zulieferer etwa von LKW-Teilen von der Berichtspflicht im IMDS betroffen sein“, ist sich Georgi sicher. „Auch für diese sind wir gern Ansprechpartner und helfen ihnen dabei, den Durchblick zu behalten.“

Weiterbildung für die herstellende und verarbeitende Industrie

Doch auch für andere Industrien hat imds professional Schulungen im Angebot. So sind etwa die europäische Chemikalienverordnung REACH, die Berichtspflicht von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) an die SCIP-Datenbank, die POP-Verordnung, PFAS, Konfliktmineralien und das europäische Lieferkettengesetz CSDDD für alle Branchen relevant. Eine Schulung zur RoHS-Richtlinie, die der Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten dient, sowie die Module des Lehrgangs „Materialkonformität für die Elektroindustrie“, der in Zusammenarbeit mit der ZVEI-Akademie entstanden ist, richten sich explizit an diese Branche. „Wir arbeiten aktuell auch an weiteren Themen, die wir dann im Laufe des nächsten Jahres noch veröffentlichen“, sagt Magdalena Georgi.

