Herbstlicher Outdoor-Genuss: Texel lädt zu atemberaubendem Naturerlebnis

Jetzt die Natur-Highlights der Insel zu Fuß, per Rad oder mit dem Pferd entdecken

Im Wandel der Jahreszeiten präsentiert sich die niederländische Watteninsel Texel immer wieder von einer neuen spannenden Seite. So geht es hier im Herbst gleich in vielerlei Hinsicht bunt her. Nicht nur die Bäume, sondern auch die vom Meerwasser überspülten Salzwiesen hüllen sich nun in atemberaubende Farben. Jetzt ist der perfekte Moment, um unterwegs das Herbstkleid der Insel zu entdecken und hautnah ein paar besondere Natur-Highlights zu erleben.

Durch die Salzwiesen von „De Slufter“

Rund ein Drittel der Insel besteht aus Naturschutzgebieten, in denen eine enorme Vielfalt an Pflanzen und Tieren zu Hause ist. Das wohl speziellste dieser Gebiete befindet sich im Nordwesten der Insel. In „De Slufter“ kann das Meer ungehindert weit ins Land hineinströmen, wodurch hier ganz besondere Pflanzen wachsen. Dank ihnen verwandelt sich die enorme Fläche im Herbst in einen wogenden Teppich aus Rot- und Gelbtönen. Diese Farbpracht kann man am besten bei einer Exkursion entdecken, in deren Rahmen man unter kundiger Leitung spannende Einblicke erhält.

Mit 1 PS auf Entdeckungstour

Ob über den Strand oder durch Wald und Dünen: Hoch zu Ross kommt man der Natur auf Texel besonders nahe. Aktiven Reitern bietet sich die Möglichkeit zu ausgedehnten Ausritten durch die abwechslungsreichen Landschaften. Aber auch von der Kutsche aus lässt sich die Inselnatur bestens entdecken. So bringen die belgischen Kaltblüter von Jan Plezier ihre Gäste mit dem Planwagen durch den Nationalpark Duinen van Texel bis zur Deichöffnung von „De Slufter“, wo man eine atemberaubende Aussicht über Strand und Meer genießen kann.

Zu Fuß durchs Watt

Direkt vor Texels Haustüre befindet sich das Welterbe Wattenmeer. Diese beeindruckende Landschaft bietet den Lebensraum für Millionen von Lebewesen und wurde 2016 zum „Schönsten Naturgebiet der Niederlande“ gewählt. Bei Ebbe kann man direkt vom Deich aus zu einem geführten Ausflug ins Watt starten. Dabei läuft man über den Meeresboden, der nur wenige Stunden später wieder unter Wasser steht, riecht den speziellen Wattgeruch, hört die Geräusche der Vögel und entdeckt viele besondere Tierarten. Ein Erlebnis für alle Sinne.

Über Stock und Stein

Wer es gerne etwas aktiver mag, sollte im Herbst auf Texel die längste MTB-Route von Nord-Holland entdecken. Die rund 100 km lange Strecke führt vom Fährhafen aus einmal im Uhrzeigersinn rund um die Insel, so dass man Dünen- und Waldgebiete, freie Wiesen, einige Inselorte und den Wattendeich passiert. Besonders anspruchsvoll wird es im Waldgebiet De Dennen: Hier geht es auf 8 km Länge im schnellen Wechsel auf und ab – mit vielen Single Tracks und kurzen, scharfen Kurven. Ein sportliches Abenteuer.

Zu Gast im Vogelparadies

Auf Texel leben rund ums Jahr hunderte verschiedene Vogelarten, doch im Herbst ist hier noch einmal extra viel los. Denn jetzt ist Vogelzugzeit. Passend dazu bietet das Dutch Birding Weekend vom 11. bis 14. Oktober Besuchern jeden Alters viele tolle Möglichkeiten, die eindrucksvolle Vogelwelt der Insel zu erkunden. Mehrmals täglich starten dazu ab dem Vogelinformationszentrum in De Cocksdorp Exkursionen in die diversen Vogelgebiete der Insel.

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“.

Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.

Bildquelle: Justin Sinner