B2Cheese: „Ein internationales Schaufenster für Genossenschaftskäse und zur Förderung des Käsekonsums“

Mit dem Projekt „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“, möchte das Molkerei-Genossenschftssystem eine neue Anschauungsweise präsentieren, um den Konsum von Milch- und Milchprodukten anzuregen. Am Stand 65/143 lädt der berühmte Speiseeishersteller Gentian Ashiku von Mil Sabores zu einer Verkostung von hervorragenden Molkereiprodukten ein, die in köstliche Eisvarianten verwandelt werden

Rom, 23. September 2024 – Das Molkerei-Genossenschaftssystem wird in wenigen Tagen bei der internationalen, der Welt der Käseproduktion gewidmeten Messe B2Cheese dabei sein, um den Charakterreichtum und die Geschichte der Käsespezialitäten zu erzählen, die das Ergebnis eines Sektors sind, der 600 Genossenschaften mit etwa 1300 Mitarbeitern vereint.

Insbesondere wird am Stand 65/143 das Projekt „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“, das vom Milchsektor der Alleanza delle Cooperative Italiane gefördert, von Confcooperative umgesetzt und von der Europäischen Kommission kofinanziert wird, die Aufmerksamkeit von Käufern und spezialisierten Fachleuten aus über 40 Ländern wecken und ihnen all die Pluspunkte zeigen, die das Genossenschaftssystem zu einem Beispiel für europäische Produktionsexzellenz machen.

An diesem zweitägigen Event, welcher der Geschäftswelt gewidmet ist, wird „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“ zu einem physischen Ort, an dem Kurse durchgeführt und Kontakte geschlossen werden, aber auch über Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Nährwerte gesprochen wird. Denn dies sind wichtige Themen, die im Mittelpunkt der Kampagne stehen, mit dem Ziel, den Wert der Molkereiprodukte schätzen zu lernen und eine Kultur der Qualität und Nachhaltigkeit zu schaffen.

Neben den Geschäfts-, Diskussions- und Vertiefungsgesprächen finden auch lockerere und geselligere Veranstaltungen mit gewagten Verkostungen statt, um sich den Milch- und Käseprodukten mit einer völlig neuen und super aktuellen Perspektive zu nähern.

Dank dem kreativen Gespür von Gentian Ashiku von Mil Sabores, der berühmten Eiskonditorei, die in der namhaften Guide für berühmte Eisdielen in Italien des Gambero Rosso mit „zwei Eiswaffeln“ ausgezeichnet wurde, präsentieren sich Milch und Käse in der Version Gourmet-Eiscreme von ihrer „coolsten“ Seite.

Für die Spezialitäten der Käseproduktion bahnt sich daher eine sehr moderne Interpretation an, wobei die gewagte Kombination von süß und herzhaft im Rampenlicht stehen. Für raffinierte Feinschmecker und für all jene, die den Zauber der g.U.-Produkte in einer raffinierten und außergewöhnlichen Version erkunden möchten, hält der Eismachermeister Ashiku eine ganz besondere Verkostung bereit: Eis aus Crescenza-Käse mit Birnen und Dill, Eis aus Gorgonzola g.U. mit Honig und Nüssen, Eis aus Grana Padano-Käse g.U. mit Feigen und Eis aus Parmigiano Reggiano Käse mit Balsamico-Essig aus Modena g.g.A..

Dies die Worte von Giovanni Guarneri vom Milchsektor von Alleanza delle Cooperative Agroalimentari: „Mit jedem neuen Event erweist sich B2Cheese als strategisches Schaufenster, um neue Beziehungen aufzubauen und den Konsum unserer kostbaren Milch- und Käseprodukte zu fördern. Darüber hinaus ermöglicht die immer internationaler werdende Messe einen steigenden Zuwachs für den Export, der wiederum dank der Beliebtheit unserer wichtigsten g.U.-Produkte wie Parmigiano Reggiano, Grana Padano und Asiago, die zu über 70% von Genossenschaften produziert werden, einen wichtigen Drehpunkt für den wirtschaftlichen Wachstum der Branche darstellt“.

