Abenteuer in Teal Green: Ledlenser launcht Limited Color Edition der HF-Serie für Travel- und Vanlife-Community

Neues Design, präzise Zielgruppe: Mit der automatisch dimmenden und fokussierenden HF8R Core Teal Green bringt Ledlenser eine limitierte Version der beliebten Outdoor-Stirnlampe für die Bereiche Camping, Vanlife und Outdoor Living auf den Markt.

Solingen, September 2024. Wer regelmäßig mit Zelt oder ausgebautem Van unterwegs ist, kennt zwei wichtige Bedürfnisse: eine flexible, griffbereite Lichtquelle und freie Hände zum Packen, Kochen oder Equipment sortieren. Die Ledlenser HF8R Core liefert die Lösung für beides. „Deshalb bringen wir dieses Jahr unsere erfolgreiche HF-Serie als Limited Color Edition für Camping- und Vanlife-Fans heraus“, so Produktmanager Philipp Elsner. „Die Stirnlampen vereinen innovative Features und ein modisches Design in der Trendfarbe Teal Green.“

Das besondere Highlight: Dank innovativer Adaptive Light Beam Technologie – ein Sensor misst und analysiert hier in Echtzeit die Reflexion der einzelnen Lichtquellen – dimmt und fokussiert die HF8R Core automatisch und ist somit vollständig freihändig nutzbar. So lässt sich das Zelt im Dunkeln aufbauen, der Wassertank des Campers im Morgengrauen befüllen oder zu einer Wanderung vor Sonnenaufgang aufbrechen – das Licht passt sich stets der Umgebung an und es ist keinerlei manuelle Steuerung notwendig. Wer die HF8R Core selbst steuern möchte, kann dies per Focus Wheel tun: Durch das Drehen am Rädchen unterhalb des Lampenkopfs lässt sich das Digital Advanced Focus System aktivieren. Es ermöglicht einen nahezu stufenlosen Wechsel zwischen homogenem Nahlicht und gebündeltem Fernlicht. So ist das Licht jeder Reichweite perfekt angepasst.

Dank zusätzlichem Rotlicht wird das Lesen im Zelt oder das Studieren der Wanderkarte besonders entspannt: Das rote Licht schont die Augen und erhält die menschliche Nachtsichtfähigkeit. Das Stirnbanddesign rundet die Limited Color Edition ab: Geometrische Muster in Teal Green sind ein echter Hingucker und machen die Stirnlampe zum schicken Accessoire.

Ab 30. September ist die Limited Color Edition der HF8R Core Teal Green im Ledlenser-Onlineshop und im Fachhandel erhältlich. Auch die kleineren Schwestermodelle HF6R Core und HF4R Core werden als Limited Color Edition aufgelegt. Die HF8R und HF6R werden zudem als Teal-Green-Signature-Modelle aufgelegt und exklusiv über den Ledlenser-Onlineshop vertrieben.

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com