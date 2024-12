Die astroNomische Antwort

HABEN oder SEIN? – Die Universums-Antwort!

Der philosophische Lebens-Sinn beschäftigt die Menschheit seit Ur-Zeiten.

1. Die Ursprungs-Sage

Diogenes, der in einer Tonne ohne Hab und Gut zurückgezogen lebte, beriet 350 v.Ch. seinen Herrscher, Alexander der Große. Nach guter Beratung bot Alexander eine Wunscherfüllung an. Diogenes sprach: „So geh mir aus der Sonne!“ Der Satz wurde sehr bekannt. Unbekannter, aber ebenso markant, ist die Antwort von Alexander: „Wäre ich nicht Alexander, so wollte Diogenes sein!“

Alexander ist gefesselt in gesellschaftlichen Verpflichtungen, immer mehr

MACHEN zu müssen, stressig zu leben, vom HABEN belastet zu sein.

Diogenes ruht in sich, ohne Verpflichtungen – und widmet sich den Dingen, die ihm gefallen: DENKEN, das Leben genießen, SEIN zu können.

2. Die Korrelationen

A. Die Korrelation von HABEN- und (dafür XYZ) MACHEN-„MÜSSEN“ gibt es seit Ur-Zeiten.

B. Die Korrelation von SEIN- und DENKEN-WOLLEN kam mit R. Descartes: „Cogito, ergo sum“.

C. Die Korrelation von beiden Extremen kam mit Erich Fromm: „Haben oder Sein“.

3. Die Phänomene

Das negative Phänomen des HABEN-Müssens gab es also auch schon zur Zeit von und vor Alexander dem Großen. Die Macht- und territoriale Expansions-Gelüste einzelner Herrscher führ(t)en immer wieder zu großem Leid. Mit der steigenden Macht des Kapitals seit der industriellen Revolution fand eine Verlagerung von persönlichem Machtstreben einzelner Herrscher zu einer institutionellen Macht: Den alles bestimmenden, selbst erfundenen und selbst auferlegten (immer wieder variierenden) „Regeln“ des Kapitals. Diesen kann man sich selbst als Kapital-Besitzer/-Bestimmer kaum noch entziehen.

Alle Macht-Ausbreitungen, egal, ob Herrscher oder Kapital, enden immer wieder in einem Zusammenbruch des jeweils erkämpften Reiches oder/und des geraubten Wohlstands oder/ und der jeweils aufgeblähten Spekulations-Blasen. Immer wieder kommen Zusammenbrüche und Verarmungen. Das Problem am Kapital jedoch ist, dass die Zusammenbrüche immer größer werden. Gleichzeitig werden nicht nur das Leben vieler Menschen, sondern zunehmend auch die Um-Welt immer dramatischer zerstört.

Das MACHEN-Müssen durch kapital-bedingte HABENs-Zwänge … hat längst

das DENKEN-Genießen eines anspruchs-losen SEIN-Könnens“ … unter sich begraben.

Die Maslow-Pyramide mit „Fremd-suggerierten-Bedürfnisse-„HABEN-MÜSSEN“ hat unseren Ur-Instinkt für ein autarkes „Selbst-empfundenes-Zufrieden-„SEIN-KÖNNEN“ fast eliminiert.

4. Das „umgekehrte“ Universum

Das Universum strebt – anders als der Mensch – weg vom materiellen „HABEN“ – und hin zum energetischen „SEIN“: Der Universums-Materie-Anteil kurz nach dem Urknall war 12% – und ist bis heute auf 5% gesunken. „Dunkle Energie“ ist dagegen von fast 0% auf derzeit 72% gestiegen.

Laut A. Einstein sucht sich jeder Planet seine eigene Umlaufbahn. Es ist nicht, wie I. Newton definierte, der Stern, der die Orbits bestimmt – d.h.: Herrscher – wie auf Erden – scheint es im All nicht zu geben. Und die All-Regeln sind physikalisch, mathematisch, astronomisch – und nicht willkürlich, wie unsere Kapital- oder Gesellschafts-„Regeln“.

Und da das Universum absolut nachhaltig ist (die Gesamt-Energie bleibt konstant), sind wir der Frage nachgegangen, ob es nicht ev. Formeln/Gesetze gibt, welche die Menschheit umsetzen könnte, um ihr Umfeld nachhaltiger zu gestalten.

5. Die AstronPhilosophie.

Auf der Suche nach Variablen und Formeln, welche unser Leben auf der Erde optimieren könnten, habe ich – weil es sie nicht gab – u.v.a. die Formeln von der ZEIT, dem RAUM erfunden. Diese 2 Variablen/ Formeln eignen sich perfekt, um die philosophischen Gedanken von HABEN und SEIN zu optimieren.

Die Formel der ZEIT ist MATERIELL-/ „HABEN-technisch“ fokussiert. Sie ist im Universum – und auf der Erde bei vielen menschlichen „Konstruktionen“ – eher als destruktive Kraft einzuordnen: alles, was zu alt oder/und zu groß wird oder/und zu wenig „Power“ hat, implodiert. Alles. Auch irdische menschliche „Konstruktionen“. Auch unsere Sonne wird in 5 Milliarden Jahren – wenn sie ca. 4-mal größer als derzeit sein wird – im Rahmen einer Super-Nova implodieren. Materiell-fokussierte „Größe“ ist nicht das, was das Universum „anstrebt“ – also ganz im Gegensatz zum nach (u.a. Gebiets-)Macht – und nach HABEN – strebenden „Menschen“ ( SEIN zum HABEN ). Und die Energie aus der Super-Nova kommt dem RAUM zugute. Die Energie aus menschlichen Macht-Implosionen verpufft in Armut, in Nichts – oder agiert gar weiter als destruktive Kraft.

Die Formel vom RAUM ist ENERGETISCH-/ „SEIN-technisch“ fokussiert. Die oben dargestellte Abnahme der Materie führt z.T. zu einer Zunahme der Energie, zu einer energetischen Aufladung des Universums (z.T. auch zu Anti-Materie). In Kombination mit der Urknall-Expansions-Energie führt dieses zu einem sehr starkem „Wachstum“, welches aber nicht nur räumlich, sondern primär energetisch ist – wobei optische Täuschung uns z.T. „RAUM“-Wachstum suggeriert.

Diese Gedanken zum RAUM widerspiegeln die Prozesse in unseren Gehirnen. Die energetische Aufladung des Gehirns erfolgt immer besser und schneller, je mehr wir lernen/ denken. Und das Gehirn braucht hierzu – so wie auch das Universum – keine „räumliche“ Expansion. Das DENKEN fördert das SEIN ohne das HABEN (MATERIELLES) haben zu müssen. Das Gehirn braucht das Materielle nur zum Überleben (HABEN zum SEIN) – nicht jedoch zum Wachsen (nur bedingt zur Erweiterung des energetischen Wissens/Denkens).

Im Gegenteil: Je mehr Materie(lles) zerstört wird, umso kräftiger kann das All „energetisch“ wachsen. Je mehr der Mensch sich vom „Materiellen“ entfernt, umso kräftiger, autarker, energetischer, glücklicher … wird er – nach Ansicht von fast allen Philosophen.

Im Universum gilt: HABEN ZUM SEIN – leider verfolgt der industrielle Mensch primär das SEIN ZUM HABEN.

Wenn wir unsere Welt retten wollen, müssen wir uns um-orientieren. Wie das funktionieren kann, erläutere ich in meinen Büchern und Vorträgen auf sehr plastische Weise: bildhafte Muster und Modelle von Kräften, Tendenzen und (auf ein Minimum reduzierte) bildhafte und leicht verständliche Formeln.

6. Keynote-Speeches

Zu den drei unter 2. genannten Korrelationen gibt es drei Haupt-Vorträge:

A. HABEN oder SEIN – Die astroNomische Antwort …

B. Die DENK-PYRAMIDE – Vom Re-Agieren zur Transzendenz …

C. Vom UR-KNALL zum PERPETUUM-MOBILE – Das Universum-Gesamt-Modell …

… mit vielen Korrelationen zu unserem Leben.

PS.: Auf www.world-wide-wealth.com (landing-page) finden Sie Feiertags-Konditionen .

Wir wünschen frohe Feiertage – mit vielen guten Gedanken zum SEIN !

Zur Optimierung unserer Welt entwickelt autonomy – Projekt: World-Wide-Wealth -neue Theorien, Methoden, Veranschaulichungs-Muster/-Bilder, Bücher, Seminare und Vorträge/Keynote-Speeches.

Die Universums-Astronomie-Gesetze wurden als die idealste Basis erkannt, um auch Weltoptimierungen zu erreichen. Mit Querdenker- und Erfinder-Kompetenz wurden schnell viele Korrelationen entdeckt bzw. neu erfunden. Zu letzteren gehören uva. die Zeit-Formel; Raum-Formel; Raum-/Zeit-Korrelation; Dynamische Relativität; Entschlüsselung der „Dunklen Materie“ (23% der bis dato unbekannten Kräfte des Alls); Entschlüsselung der „Dunklen Energie“ (72% der bis dato unbekannten Kräfte des Alls) … , usw. – und auch die Neu-Orientierungen in Wirtschaft & Währung, Gesellschaft & Frieden, Weisheit & Wohlstand, Ökologie & Nachhaltigkeit.

Die bisherigen Erkenntnisse sind in 3 Büchern zusammengefasst: 1.) AstronZeitOnomie, ISBN (paper) 978-3-7439-0186-5; 2. AstronRaumOnomie ISBN (paper) 978-3-7497-1696-8 und 3. AstronEffizienzOnomie ISBN (paper) 978-3-7497-9467-6 .

Kontakt

world-wide-wealth – autónomy

Helmut Rasch

Heubergredder 14a

22297 Hamburg

017643376540



http://www.world-wide-wealth.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.