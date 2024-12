Die Energiekonzepte Deutschland GmbH mit EKD365+: Ein innovatives Gesamtsystem für die Herausforderungen der Energieversorgung

Der European Green Deal: Europas Weg zur Klimaneutralität bis 2050

Der „European Green Deal“ ist das ambitionierteste Klimaprojekt, das Europa je in Angriff genommen hat. Mit dem Ziel, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden, stellt die Europäische Kommission Weichen für eine grundlegende Transformation in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft. Diese ehrgeizige Agenda fordert umfassende Veränderungen in der Industrie, Energieversorgung, Landwirtschaft und im Verkehr. Gleichzeitig wird die Wettbewerbsfähigkeit Europas durch den Vorsprung in grünen Technologien gestärkt. Doch diese Umgestaltung hat ihren Preis. Große Investitionen sind notwendig, um erneuerbare Energien massiv auszubauen, die nachhaltig und bezahlbar für alle sein müssen, und fossile Brennstoffe schrittweise aus der Stromerzeugung zu verbannen.

Während die EU den Grundstein für eine saubere Zukunft legt, haben innovative Unternehmen die Chance, in diesen dynamischen Markt einzutreten und ihren Beitrag zu leisten. Ein solches Unternehmen ist die Energiekonzepte Deutschland GmbH, die mit fortschrittlichen Lösungen im Bereich intelligentes Energiemanagement eine Schlüsselrolle in der Energiewende einnimmt. Mit ihrem Produkt EKD365+ bietet sie Hausbesitzern eine effektive Möglichkeit, ihren Eigenverbrauch zu optimieren und unabhängig vom öffentlichen Stromnetz zu werden. EKD365+ bietet eine ganzjährige Energieversorgung, die sich an die stetig wachsenden Anforderungen anpasst. Als Antwort auf die Schwankungen der Energiepreise, die Instabilität der Versorgung und die Notwendigkeit einer höheren Energieautarkie liefert die EKD nicht nur Solaranlagen, sondern auch ein umfassendes Konzept für ein nachhaltiges Energiemanagement.

Im Zentrum dieser Lösung steht ein leistungsfähiges, intelligentes Energiemanagementsystem, das erneuerbare Energien aus Solar-, Wasser- und Windkraft optimal miteinander kombiniert. CEO Timo Sillober beschreibt das EKD365+ als ein System, das sich von herkömmlichen, begrenzt saisonalen Photovoltaikanlagen deutlich abhebt. „Früher war die Nutzung von PV-Anlagen vor allem auf die Sommermonate beschränkt, während im Winter kaum Erträge erzielt werden konnten.“ „Mit unserem EKD365+ Ganzjahresenergiesystem gehen wir einen Schritt weiter und bieten ein Energiekonzept, das über das ganze Jahr hinweg effizient funktioniert“, erklärt Sillober.

Intelligentes Energiemanagement: Ampere.IQ als Schlüsseltechnologie

Ein zentraler Bestandteil von EKD365+ ist die Software Ampere.IQ, ein intelligentes Energiemanagementsystem, das die verschiedenen Komponenten wie Solaranlage, Speicher, Wallbox und Heizstab effizient miteinander vernetzt. Diese Software ermöglicht es den Nutzern, ihren Stromverbrauch präzise zu planen und anzupassen. Dabei wird nicht nur der Eigenverbrauch optimiert, sondern auch der Autarkiegrad erheblich gesteigert. Wenn unter anderem die Solaranlage im Sommer einen Überschuss produziert, sendet Ampere.IQ eine Benachrichtigung, um den Nutzer darüber zu informieren. Der Nutzer kann dann gezielt energieintensive Geräte wie Waschmaschinen oder E-Autos mit dem überschüssigen Solarstrom betreiben. Diese gezielte Nutzung sorgt dafür, dass weniger Strom ins Netz eingespeist und mehr selbst verbraucht wird, was langfristig die Stromkosten senkt und die Amortisierung der Anlage beschleunigt.

Die Ampere.IQ Software ist darauf ausgelegt, sich stetig weiterzuentwickeln und an die Veränderungen des Energiemarktes anzupassen. Timo Sillober erklärt: „Wir haben Ampere.IQ so konzipiert, dass es flexibel bleibt.“ Die Software wird kontinuierlich aktualisiert und neue Funktionalitäten werden hinzugefügt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden immer von den neuesten Entwicklungen profitieren.“ Ein Beispiel dafür ist das dynamische, preisbasierte Laden, bei dem die Software die aktuellen Strompreise berücksichtigt und Verbraucher wie E-Autos dann belädt, wenn der Strom am günstigsten ist. Diese Flexibilität und Marktveränderungen machen EKD365+ zu einem besonders zukunftssicheren Produkt.

Technologische Fortschritte und Zukunftsfähigkeit

Einer der Hauptvorteile von EKD365+ liegt in der durchdachten Hardware. Die Energiekonzepte Deutschland GmbH setzt bewusst auf eigene, leistungsstarke Komponenten, die optimal aufeinander abgestimmt sind. Besonders die neueste Generation des Stromspeichers Ampere-Storage-Pro E3 Speicher, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Designstudio F. A. Porsche, ist ein Highlight. „Der Speicher ist nicht nur extrem leistungsfähig, sondern auch sehr sicher und flexibel einsetzbar“, so Sillober. Mit einer Zyklenzahl mit bis zu 12.000 Ladezyklen und einer hohen Entladeleistung kann der Speicher auch kurze Preisschwankungen am Strommarkt effektiv nutzen.

Die Flexibilität zeigt sich auch bei der Installation: „Wir können bis zu vier separate Dachseiten belegen, was besonders bei komplexen Dachstrukturen wie Ost-West-Ausrichtungen oder Südgaragen von Vorteil ist“, erklärt Sillober. Diese Flexibilität ermöglicht es den Kunden, ihre Solaranlagen optimal an die spezifischen Gegebenheiten ihres Hauses anzupassen.

Wirtschaftlichkeit und Zukunftsperspektiven

Die langfristige Wirtschaftlichkeit des EKD365+ Systems ist ein weiterer entscheidender Vorteil für Hausbesitzer. Durch die Optimierung des Eigenverbrauchs und die Integration in den Strommarkt kann die Amortisationszeit auf bis zu acht Jahre verkürzt werden. „Die Wirtschaftlichkeit hängt natürlich stark vom individuellen Konsum ab.“ „Wer heute schon eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto besitzt, wird den Eigenverbrauch maximieren können und entsprechend schneller von den Gewinnen profitieren“, so Sillober. Besonders in Zeiten stark schwankender Strompreise, die teilweise sogar negative Werte annehmen können, ermöglicht EKD365+ durch intelligentes Management erhebliche Bedeutung. Laut einer aktuellen Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme können Haushalte mit einem vollständig integrierten Energiemanagementsystem ihre Energiekosten um bis zu 40 Prozent senken.

Ein weiterer Vorteil ist die dauerhafte Zuverlässigkeit des Systems. Energiekonzepte Deutschland bietet Garantien von bis zu 20 Jahren, insbesondere für ihre Speichertechnologie. Sillober betont jedoch, dass die besten Garantien nutzlos sind, wenn der Anbieter nach wenigen Jahren nicht mehr existiert. „Wir bieten nicht nur Garantien, sondern auch einen langfristigen Service.“ „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir auch in 20 Jahren noch da sind“, versichert er.

Fazit: Eine nachhaltige Lösung für eine unbeständige Energiezukunft

Mit EKD365+ und der intelligenten Software Ampere.IQ setzt die Energiekonzepte Deutschland GmbH neue Maßstäbe in der Energieversorgung für private Haushalte. Das System bietet nicht nur eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien über das ganze Jahr hinweg, sondern auch eine flexible und zukunftssichere Lösung, die sich den Herausforderungen des sich schnell verändernden Energiemarktes anpasst. Für Hausbesitzer, die in die Zukunft investieren wollen, bietet EKD365+ eine intelligente, nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Lösung.

Mit über 35.000 installierten Anlagen und einem umfassenden Netzwerk aus Fachkräften sorgt Energiekonzepte Deutschland jedes Jahr für circa 70 Millionen Euro Stromersparnis bei ihren Kunden. Damit setzen sie neue Maßstäbe am Energiemarkt.

Dank der einzigartigen Vernetzung aller Komponenten, wie Solaranlage, Stromspeicher, Wallbox und einem intelligenten Energiemanagementsystem bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die ihren Kunden sowohl die Energieerzeugung als auch die Optimierung des Stromverbrauchs so effizient und einfach wie nie gestaltet.

Mit dem innovativen Ganzjahresenergiekonzept EKD 365+ erhalten die Kunden ein konkurrenzloses Mehr an Energie, Autarkie und Sicherheit. Ohne Kompromisse, ohne Einschränkungen.

