Gutes Echo aus dem Mittelstand für KPM-Köln

Köln, 27.04.2020. Die KPM – Karriereschmiede Personalmanagement ist neu aufgestellt und unterstützt mittelständische Betriebe in Köln bei Entwicklungs- und Veränderungsprozessen. Gerade in den aktuell durch Corona erschwerten und unsicheren Zeiten ist es wichtig, einen verlässlichen Partner an seiner Seite zu wissen. Der Fokus liegt auf der Gesundheit im Betrieb und bei den Mitarbeitern. Es gilt, Motivation und Widerstandskraft zu stärken.

Zu den wirtschaftlichen Herausforderungen in einer Krise kommt häufig die mentale Situation. Da gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich die nötige Unterstützung zu holen. Mit der KPM Köln ist es möglich, eine ganzheitliche Begleitung durch mentales Training und körperlichen Ausgleich zu erfahren und dabei – wie im Sport – sein Ziel klar vor Augen zu behalten und schließlich auch zu erreichen.

Ein Unternehmer- oder Führungskräftecoach kann dabei helfen, gemeinsam mit seinem Gegenüber die Prioritäten richtig zu setzen und vor allem dessen Kräfte zu mobilisieren und zu stärken. “Mit jemandem laut denken zu können und mich dann ganz neu auf den jeweils nächsten Schritt zu konzentrieren, das hat mich richtig weit nach vorne gebracht”, so äußerte sich ein Unternehmer aus einem mittelständischen Metallbaubetrieb kürzlich. In diesem Fall gab es verschiedene Einflussfaktoren, die aufgrund ihrer Komplexität und des Zeitdrucks einer intensiven und raschen Abwägung bedurft haben.

Ein Coach stellt Fragen und kann auf diese Weise methodisch Lösungswege bzw. Konsequenzen eines Handlungsansatzes aufzeigen. So bringt er das zumeist tiefgründige Wissen seines Gegenübers stärker in dessen Bewusstsein, wodurch dessen Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit klarer und sicherer wird.

Eine solche Begleitung ist themen- oder projektbezogen über eine gewünschte Zeitdauer machbar, so dass sich ein Übungs- und Stabilisierungsfaktor einstellt. Es wächst die Widerstandskraft, auch Resilienz genannt. Für den Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin wird es schrittweise immer einfacher, mit besonderen Herausforderungen umzugehen.

“Im besonderen Ansatz der Karriereschmiede Personalmanagement werden die Faktoren Motivation, Machbarkeit und Gesundheit immer gemeinsam betrachtet”, so Elke Harders, geschäftsführende Gesellschafterin der KPM Köln. Weitere Informationen: www.kpm-koeln.de, e-mail: info@kpm-koeln.de, Tel: 0221-1688 78870.

