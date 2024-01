Fahrstilanalyse: Wirtschaftlichkeit und Sicherheit im Fokus

Gibt es lange Standzeiten bei laufendem Motor? Wie wird beschleunigt und abgebremst? Kommt es zu Geschwindigkeitsverstößen? Welche G-Kräfte wirken bei Kurvenfahrten? Diese Fragen sind relevant, wenn es darum geht, sowohl Kraftstoffverbrauch als auch Verschleiß möglichst gering zu halten und die Sicherheit der transportierten Fracht zu gewährleisten. Auch das Image eines Unternehmens leidet, wenn sich Fahrer rücksichtslos im Straßenverkehr verhalten. Die Fahrstilanalyse von YellowFox ermöglicht, verschiedene Aspekte des Fahrverhaltens zu betrachten und diese bei der Bewertung je nach unternehmerischen Ansprüchen individuell zu gewichten.

Vorausschauendes Fahren fördern

Vollbremsung an der roten Ampel oder sanftes Ausrollen? Unter vorausschauendem Fahren versteht man eine umsichtige, ressourcenschonende Fahrweise. Eine defensive Fahrweise rechnet mit den Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer und vermindert das Unfallrisiko. Neben der reinen Wirtschaftlichkeit analysiert die Fahrstilanalyse das Fahrverhalten hinsichtlich allgemeiner Faktoren wie Geschwindigkeitsverstößen und auftretenden G-Kräften. Unternehmen können aber auch einen gezielten Fokus auf das vorausschauende Fahren setzen, indem sie diesen Faktor in der Gewichtung der Fahrerbewertung entsprechend fokussieren. Daraus lassen sich leicht Schulungsmaßnahmen für das Fahrpersonal ableiten. Auch wird ein Prämiensystem von Unternehmen, die bereits die Fahrstilanalse nutzen, eingesetzt, um einen Teil der Einsparungen durch eine wirtschaftlichere Fahrweise an die Mitarbeiter zurückzugeben.

Bremsverschleiß minimieren

Besonders bei Lkw lässt sich der Verschleiß der Betriebsbremse erheblich reduzieren, indem die Fahrer verstärkt auf die Retarderbremse zurückgreifen. Der Retarder sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeiten und Bremsvorgänge, ohne Verschleißerscheinungen zu zeigen. Unternehmen mit Lkw-Fuhrpark sind also gut beraten, hier einen objektiven Blick darauf zu legen. Mit der Fahrstilanalyse von YellowFox kann das allgemeine Bremsverhalten wie auch der Gebrauch des Retarders ausgewertet werden…………………… Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/fahrstilanalyse-wirtschaftlichkeit-und-sicherheit-im-fokus