Carsten Knoll ist neuer Key Account Manager Vertical & Strategic Business bei Kodak Alaris

Die Kodak Alaris Germany GmbH hat ihr Sales Team zum 01.01.2024 mit Carsten Knoll verstärkt. In seiner neuen Position als Key Account Manager Vertical & Strategic Business bei Kodak Alaris wird er neben dem Vertrieb vor allem den Ausbau des Partnernetzwerks in all seinen Facetten vorantreiben.

Mit Carsten Knoll konnte Kodak Alaris einen versierten Vertriebs- und Branchenexperten für sich gewinnen. Seine Karriere im Bereich Digital Business begann bereits 2009 bei der KOFAX Deutschland AG. Danach folgte eine Station bei der Dicom Deutschland GmbH, ehe ihn sein Weg 2015 zu Dyanix (vormals Spigraph) führte. Hier durchlief er verschiedene Positionen, wie zuletzt die des Sales Directors. Bei Dyanix konnte er umfassende Erfahrungen mit dem Produktportfolio von Kodak Alaris sammeln.

Zu seinem neuen Aufgabengebiet als Key Account Manager Vertical & Strategic Business zählt unter anderem die Betreuung sowie Projektbegleitung von DMS/ECM-Integratoren und -Herstellern sowie deren Handelspartner. Darüber hinaus wird er den bundesweiten Auf- und Ausbau von strategischen Handels- und Systemhauspartnern sowie die Entwicklung von Business-Allianzen für vertikale Zielmärkte vorantreiben.

„Wir freuen uns, dass wir mit Carsten Knoll einen versierten Vertriebsprofi für Kodak Capture Solutions gewinnen konnten. Kodak Alaris ist bekannt für seine ausgezeichneten und hochperformanten Erfassungslösungen im Hardware- und Softwarebereich, die mittlerweile durch die Nutzung von KI-Tools komplette Automatisierungsprozesse unterstützen. Carsten Knoll ist daher prädestiniert für den strategischen Ausbau unseres Partnernetzwerks“, so Markus Fleischer, Director Sales Germany bei Kodak Alaris.

Weitere Informationen unter: www.alarisworld.com

