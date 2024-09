Erfolgreich führen durch Authentizität und Verantwortung

Jochen Blöcher betont, dass Authentizität der Schlüssel zu einer glaubwürdigen, erfolgreichen Führung ist und langfristigen Unternehmenserfolg sichert.

Neben der Leitung ihrer Teams stehen Führungskräfte auch vor der Herausforderung, als glaubwürdige und stabile Vorbilder zu agieren. Inmitten dieser Anforderungen gewinnt ein Aspekt immer mehr an Bedeutung: Authentizität. Es handelt sich hierbei nicht nur um einen Trendbegriff, sondern wird zunehmend als wesentlicher Faktor für erfolgreiche und nachhaltige Führung erkannt. Jochen Blöcher, Geschäftsführer der Jochen Blöcher GmbH, sieht in der Authentizität das oft fehlende Puzzleteil für erfolgreiche Führung.

„Authentizität ist mehr als nur ein Modewort in der Unternehmenswelt – sie ist der Kern einer glaubwürdigen und erfolgreichen Führung“, erklärt er. Für ihn ist Authentizität der Schlüssel, um sowohl neue Talente anzuziehen als auch die Loyalität und Zufriedenheit bestehender Mitarbeitender zu fördern.

Authentizität, verstanden als das Bewusstsein für die eigene Identität und die soziale Verantwortung, ermögliche es Führungskräften, Vertrauen aufzubauen und ihre Mitarbeitenden auch in schwierigen Zeiten sicher zu leiten. In Zeiten, in denen sich Mitarbeitende ihren Arbeitgeber bewusst aussuchen, sei es entscheidend, sich nicht nur durch fachliche Kompetenz, sondern auch durch authentisches Verhalten als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.

Blöcher betont, dass authentische Führung nicht nur von der Offenheit gegenüber den eigenen Stärken und Schwächen lebe, sondern auch von der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und nach klaren Werten zu handeln. „Unsere Mitarbeitenden suchen in uns Führungskräften einen Felsen in der Brandung – jemanden, der auch in stürmischen Zeiten sicher führt und seiner Verantwortung bewusst ist“, so erläutert er weiter.

Die Basis für diese authentische Führung bilde laut Blöcher intensive Selbstreflexion, wie sie auch die Sozialpsychologen Michael Kernis und Brian Goldman beschreiben. Authentische Führungskräfte seien nicht nur psychisch stabiler und besser in der Lage, Herausforderungen zu bewältigen, sondern besäßen auch eher die Fähigkeit, stabile und erfüllende Beziehungen zu pflegen.

Abschließend unterstreicht Blöcher: „Letztlich ermöglicht uns Authentizität, ein erfüllendes und sinnvolles Dasein zu führen – sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitarbeitenden.“ Für die Jochen Blöcher GmbH ist authentische Führung nicht nur ein zeitgemäßer Ansatz, sondern das Fundament für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg.

Jochen Blöcher ist Unternehmer mit Leib und Seele. Schon früh gründete er als Einmannbetrieb sein Unternehmen, das heute – mehr als 20 Jahre später – über 80 Mitarbeitende beschäftigt und Kunden im gesamten DACH-Raum betreut. Jochen Blöcher weiß, welche Parameter dieses Wachstum ermöglichten: Zum einen die Mitarbeitenden, auf die er sich stets verlassen konnte, und zum anderen seine Leidenschaft für Herausforderungen.

