China Southern Airlines spendiert internationalen Transitgästen kostenlose Stadtrundfahrten in Guangzhou

Fünfeinhalbstündige Besichtigung wichtiger Sehenswürdigkeiten einschließlich einem typisch kantonesischen Lunch

Guangzhou, Chinas große Metropole im Perlflussdelta, ist die Heimat von China Southern Airlines. Entsprechend ist der Guangzhou Baiyun International Airport das wichtigste Drehkreuz von Chinas größter Fluggesellschaft, über das Passagiere aus Deutschland und anderen europäischen Ländern bequem alle Landesteile Chinas sowie zahlreiche Ziele in Asien, Australien und Neuseeland erreichen können.

Internationale Fluggäste, die mit China Southern Airlines nach Guangzhou kommen, um von dort mit einem Anschlussflug zu einem weiteren Ziel weiterzureisen, können – sofern sich ihr Zwischenaufenthalt auf mindestens acht Stunden beläuft – an einer Stadtrundfahrt durch Guangzhou teilnehmen. Die Fahrt dauert rund fünfeinhalb Stunden und ist für die Fluggäste kostenfrei. So können sie Zeit nutzen, um die Höhepunkte einer der faszinierendsten Großstädte des Landes kennenzulernen, anstatt am Airport auf ihren Weiterflug zu warten.

„Gerade viele unserer Fluggäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz reisen gerne mit uns über Guangzhou weiter nach Peking, in andere asiatische Länder oder in Richtung Australien und Neuseeland“, erläutert Jiamin Li, Sales Manager von China Southern Airlines in Frankfurt am Main. „All jenen Passagieren aus dem Ausland, die etwas länger auf ihren Anschlussflug warten müssen, wollen wir etwas Besonderes bieten und sie mit der reichen, jahrtausendealten Kultur und Geschichte Guangzhous vertraut machen.“

Die kostenlosen Stadtrundfahrten für internationale Transitpassagiere von China Southern Airlines starten täglich um 7 Uhr vor der internationalen Ankunftshalle von Terminal 2. Wer teilnehmen möchte, zeigt einfach den Reisepass und die Bordkarte für den Weiterflug vor. Die Tour dauert rund fünfeinhalb Stunden und enthält auch ein Mittagessen mit typisch kantonesischen Spezialitäten.

Höhepunkte der früheren Hauptstadt

Einstmals sogar Hauptstadt von China präsentiert sich Guangzhou – mit mehr als 16 Millionen Einwohnern die viertgrößte Metropole im Reich der Mitte – als reizvoller Mix aus Tradition und Moderne. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören der 600 Meter hohe Canton Tower, der Huacheng Square mit dem futuristischen Opernhaus, die reichverzierte Chen Clan Tempelakademie und der rund 860.000 Quadratmeter große Yuexiu Stadtpark.

Ab Deutschland fliegt China Southern Airlines jeden Dienstag und Samstag nonstop von Frankfurt nach Guangzhou. Hinzu kommen die Flüge nach Guangzhou jeden Donnerstag über Shenyang. Alternativ stehen auch die mit Anschlussmöglichkeiten bequem erreichbaren Nonstopverbindungen ab Amsterdam (täglich) und ab Paris (montags und mittwochs) zur Wahl.

Weitere Informationen zu China Southern Airlines gibt es unter http://global.csair.com.

China Southern Airlines ist die größte Fluggesellschaft Chinas und Asiens. Die Airline verfügt über die größte Flotte, das am weitesten ausgebaute Streckennetz sowie die größte Passagierkapazität aller chinesischen Airlines. China Southern Airlines gilt als größte 4-Sterne-Fluggesellschaft der Welt und wird seit Jahren immer wieder von Skytrax ausgezeichnet.

