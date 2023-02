CCW 2023: Contact Center für jeden Bedarf

Mit flexiblen Praxis-Lösungen setzt Enghouse Interactive im Cloud-Markt Akzente.

Leipzig, 22. Februar 2023 – Auf der CCW 2023 in Berlin demonstriert Enghouse Interactive hoch skalierbare Omnichannel-Contact-Center-Lösungen, On-Prem oder aus der Cloud (CCaaS). Der Spezialist für Kommunikationssoftware zeigt individuelle Einsatzmöglichkeiten – unterstützt mit künstlicher Intelligenz – für klein- und mittelständische Firmen (KMU), Großunternehmen und für staatliche Institutionen wie Ministerien und Behörden. Qualifizierte Beratung erhalten Besucher am Enghouse-Stand (Boulevard in Halle 3 A19), gleich gegenüber vom Messeforum/Trade Show Forum. Veranstaltungsort der CCW 2023, die vom 28. Februar bis 02. März stattfindet, ist das ECC in Berlin.

Cloud oder On-Prem – Kunden haben die Wahl

Auf der CCW 2023 präsentiert sich Enghouse Interactive als leistungsstarker Anbieter von Kommunikationssoftware. Mit seinen Contact-Center-Lösungen deckt Enghouse nicht nur jede Größe und jeden Bedarf ab. Kunden können genau die Lösung implementieren, die ihren Unternehmensanforderungen entspricht. Enghouse Interactive sieht sich als Allroundanbieter für Private-/Public-Cloud ( CCaaS), On-Prem und Hybridlösungen mit umfassenden Skalierungsmöglichkeiten – für Klein- und Mittelständler (KMU) ebenso wie für Enterprises, Ministerien und Behörden.

Cloud – Zuverlässig und sicher

Die Cloud-Lösung von Enghouse wird im Rahmen einer Kooperation mit IBM in Frankfurt a.M. gehostet. Der Standort und die Erfahrung seitens IBM sind besonders in Sachen Datenschutz und -sicherheit – Stichwort DSGVO – ein überzeugender Vorteil.

Mit künstlicher Intelligenz zu mehr Customer Experience

Enghouse-Lösungen sind nicht nur sicher, sondern bieten eine detaillierte Analyse von Kundengesprächen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz können Agenten Trends erkennen, zeitnah auf Kundenwünsche reagieren und so mit proaktivem Service überzeugen.

Omnichannel – Wirtschaftlich und hocheffizient

Mit seinen offenen Schnittstellen erlaubt die Omnichannel-Kundenmanagementlösung von Enghouse eine problemlose Anbindung bestehender heterogener Systemlandschaften. Alle Kommunikationskanäle lassen sich integrieren. Ebenso problemlos betriebswirtschaftliche Anwendungen wie ERP und CRM. Die Software ist mit allen konventionellen und auch Cloud-basierten Sprach-Plattformen kompatibel und bietet damit Investitionsschutz. Mit der Lösung optimieren Anwender die Auslastung der Agenten signifikant, sparen Aufwand und Zeit durch automatisierte Geschäftsprozesse. So werden z.B. individuelle Reports automatisch per E-Mail an einen definierten Empfängerkreis verteilt.

Enghouse Interactive auf der CCW 2023 in Berlin: Boulevard in Halle 3 (3A19).

Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Video-Collaboration-Lösungen. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat weltweit Tausende von Kunden, die von einem globalen Netzwerk von Partnern und engagierten Mitarbeitern betreut werden. Enghouse Interactive ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol „ENGH“ notiert ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.enghouseinteractive.de

Firmenkontakt

Enghouse Interactive

Michèle Matzek-Kunstmann

Neumarkt 29-33

04109 Leipzig

+49 23 827 799 702

michele.matzek-kunstmann@enghouse.com

https://www.enghouseinteractive.de

Pressekontakt

Fuchs Pressedienst und Partner

Franz Fuchs

Narzissenstr. 3b

86343 Königsbrunn

+49 8231 609 35 36

info@fuchs-pressedienst.de

https://www.fuchs-pressedienst.de

Bildquelle: Enghouse Interactive