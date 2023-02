DUALIS launcht GANTTPLAN 8.0: Planungsvorteile für Fertigung und Intralogistik

APS-System mit Neuerungen in der server- und cloudbasierten Anwendung für effizientere und realitätsnahe Planung von Transport- und Rüstprozessen

Dresden, 22. Februar 2023 – Materialengpässe und individuelle Kundenanforderungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Organisation der Produktion und Intralogistik. Eine wesentliche Aufgabe besteht darin, die Fertigungs- und Transportzeiten sowie die damit verbundenen Kosten möglichst gering zu halten. Mit dem Release 8.0 der Produktionsplanungslösung GANTTPLAN der DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) stehen neue Features für bessere Transparenz und Planung dieser Prozesse zur Verfügung.

„Oftmals legen bereits die Einzelteile eines Produkts viele Kilometer zurück, bis sie überhaupt in der Endmontage zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Es kommt in größeren Produktionsunternehmen tatsächlich häufiger vor, dass die einzelnen Fertigungsschritte eines Produktes oder einer Baugruppe an unterschiedlichen Standorten oder Werksbereichen durchgeführt werden und dafür intralogistisch ein Transport von einem Bereich in einen anderen Fertigungsabschnitt notwendig ist. Abhängig von den Entfernungen müssen die Transportzeiten und -kosten in der Planung berücksichtigt werden, um realitätsnahe Planungsszenarien zu erstellen und effiziente Prozesse zu gewährleisten“, erklärt Dr. Kirsten Hoffmann, Produktmanagerin für die GANTTPLAN-Produktfamilie der DUALIS GmbH IT Solution.

Mit dem neuen Release des Produktionsplanungstools GANTTPLAN können ab sofort Transportzeiten und -kosten in der Planung von Auftragsnetzen dargestellt werden. Dadurch wird es zum Beispiel möglich, mithilfe einer Transportmatrix die anfallende Zeit sowie Kosten für den Standortwechsel zwischen Vorgängen anzugeben und einzuplanen. Damit gewinnen Unternehmen mehr Transparenz über ihre Logistikprozesse, sparen wertvolle Zeit und knappe Ressourcen ein.

„Ein Beispiel: Während zuvor 2.000 Aufträge per Hand in etwa einer Stunde geplant wurden, lässt sich dies mit GANTTPLAN in rund 5 Minuten umsetzen – unter Berücksichtigung aller Abhängigkeiten und Restriktionen“, sagt Dr. Kirsten Hoffmann.

Höhere Effizienz beim Rüsten

Neben einem besseren Überblick über Transportprozesse bietet das neue GANTTPLAN-Release auch Vorteile für das Rüsten. Diese zur Umstellung einer Maschine oder Anlage benötigten Zeiten bieten ein enormes Einsparungspotenzial. Denn Rüstvorgänge nehmen häufig viel Zeit in Anspruch, können zum Teil nur von bestimmten qualifizierten Mitarbeitern (Rüstern) ausgeführt werden und sind daher sehr kostenintensiv. Ungünstige Auftragsreihenfolgen mit häufigem Umrüsten führen außerdem zu höheren Maschinenstillständen und einem geringeren Anlagendurchsatz.

„In der GANTTPLAN-Version 8.0 lassen sich jetzt mehrere dynamische Rüstkriterien anlegen. Das bedeutet, verschiedene Eigenschaften zum Rüsten können miteinander verbunden werden. Dies ist vor allem in dynamischen Einsatzbereichen wie dem Spritzguss wichtig. Vorteile, die diese Funktionalität mit sich bringt, sind minimierte Rüstzeiten, weniger Stillstandzeiten und eine optimale Kapazitätsauslastung, was zur Senkung von Produktionskosten beiträgt“, sagt Dr. Kirsten Hoffmann.

Erweiterter Funktionsumfang für Web-basierte Planungsprozesse

Ein weiteres Highlight des neuen Release bilden die ausgebauten Planungsfunktionalitäten im GANTTPLAN Web Client. So sind jetzt automatische Planungsprozesse, manuelle Korrekturen und das Arbeiten mit Planungsszenarien zur optimierungsbasierten Auswahl von Produktionsalternativen möglich. Diese verschiedenen Planungsläufe lassen sich im neuen, über-sichtlichen Planungsmenü erstellen, bearbeiten und löschen.

„Ein großer Vorteil der Nutzung unserer Web Clients ist, dass mehrere Planende parallel in einem Planungsergebnis zusammenarbeiten können und alle Anpassungen jederzeit live für alle Betrachtenden sichtbar sind. Damit wird erstmalig echte kollaborative Planung möglich. Die Planungsverantwortlichen profitieren somit nicht nur von einer Arbeitserleichterung durch digitalisierte und automatisierte Prozesse, sondern – im Vergleich zu On Premises-Lösungen – auch von einer höheren Transparenz“, fasst Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution, zusammen.

DUALIS zeigt alle Vorteile von GANTTPLAN auf der HANNOVER MESSE 2023 in Halle 15 am Stand E34.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG und Teil des Dürr-Konzerns – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Produktionsplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das APS-System GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung/Industrie 4.0. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und ressourcenschonende Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie Chemie, Pharma, Medizintechnik und Holzbearbeitung. Im Jahr 2021 erzielte er einen Umsatz von 3,54 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt rund 18.400 Beschäftigte und verfügt über 120 Standorte in 33 Ländern.

