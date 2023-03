Bridgestone stellt KI-gestützte Telematik zur Erkennung von Straßenschäden vor

Künftig werden Kunden zwei Lösungen nutzen können, die ihnen helfen, die Lage und Schwere von Straßenschäden zu identifizieren und verschiedene Straßenabschnitte zu visualisieren. Die modernen Datenlösungen können eine wichtige Rolle bei der Erhöhung der Straßenverkehrs- und Fahrersicherheit spielen, und stehen mit dem Ziel der EU, die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten um 50 % bis 2030 zu verringern, im Einklang.

„Road Damage Detection“ erkennt Straßenschäden

Die Lösung zur Erkennung von Straßenschäden „Road Damage Detection” identifiziert Straßenanomalien durch die Analyse anonymisierter und aggregierter Daten aus vernetzten Fahrzeugen, die mit der Flottenmanagementlösung von Webfleet ausgestattet sind. Mithilfe von Sensoren und Fahrzeugdaten wird präzise die Position von Straßenschäden wie Schlaglöchern oder Rissen bestimmt. Der Algorithmus der Künstlichen Intelligenz (KI) ermöglicht es, den Schweregrad von Straßenschäden zu definieren, und hilft Fahrern und Flottenbesitzern, das Unfallrisiko zu verringern sowie Schäden an Reifen und Fahrzeugen zu vermeiden. Städte und Straßenbaubehörden können diese Erkenntnisse nutzen, um die vorbeugende Instandhaltung und die Planung der Infrastruktur zu verbessern.

Visualisierung von Straßenbeständen

Daneben liefert die Lösung zur Visualisierung von Straßenbeständen „Road Asset Visualisation” Informationen über Straßen und Infrastruktur, indem sie mehrere vernetzte Fahrzeugsensoren sowie Kameradaten analysiert. In Fahrzeugen montierte Kameras nutzen Edge-KI-Funktionen, um Daten direkt auf dem Gerät in Echtzeit zu verarbeiten. Dabei wird der Datenschutz gewährleistet, indem nur anonymisierte Daten zur weiteren Analyse in die Cloud hochgeladen werden. Auf diese Weise können Straßen und Bestandteile wie Straßenschilder, Ampeln und Fahrbahnmarkierungen visualisiert und markiert werden, wenn sie beschädigt, zerstört oder durch Vegetation blockiert sind.

„Unsere neue Lösung Bridgestone Road Conditions kann dazu beitragen, die Sicherheit und den Komfort im Straßenverkehr zu erhöhen, indem sie Echtzeitdaten über Straßenschäden liefert, die eine präventive Straßeninstandhaltung und Infrastrukturplanung ermöglichen und den Verkehrsfluss optimieren“, sagt Raghunath Banerjee, Vice President of Data Solutions bei Bridgestone Mobility Solutions. „Die modernen Datenlösungen werden eine grundlegende Rolle bei der digitalen Transformation der zukünftigen Mobilität spielen und die Entwicklung von Smart Cities, Mobility-as-a-Service-Anbietern sowie vernetzten und autonomen Fahrzeugen ermöglichen.” Quelle: Bridgestone