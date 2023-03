Jürgen Hohnen: innovative Heizsysteme, optimal finanziert

Mit energieeffizienten Heizsystemen reduzieren Hausbesitzer und -bewohner ihre Heizkosten pro Jahr deutlich. Zugleich sind die Systeme wichtige Bausteine für die Energiewende. Aus diesem Grund hat sich die vielfach ausgezeichnete Jürgen Hohnen GmbH aus Heinsberg (NRW) auf modernste Heizsysteme wie Pellet- und Solarheizungen, Wärmepumpen und stromproduzierende Heizungen spezialisiert. Die Leistungen in der Heiztechnik kombiniert das Unternehmen mit innovativer Hilfe bei der Finanzierung.

Individuelle Energiekonzepte für größte Kundenvorteile

Das Team der Jürgen Hohnen GmbH Wärme-Wasser-Umwelt erarbeitet bei Bedarf für jeden Kunden ein individuelles Energiekonzept. Es umfasst einerseits einen Vorschlag für das moderne Heizsystem, das am besten zur Immobilie des Kunden passt, maximal Heizkosten spart und CO2-Emissionen reduziert. Andererseits unterstützen die Fachleute ihre Kunden zusätzlich bei Fragen rund um die Finanzierung und Fördermittel und gehen hier weiter als viele Konkurrenten.

So kümmert sich das Unternehmen auf Wunsch nicht nur um die Förderanträge und andere Formalitäten. Möglich ist darüber hinaus eine günstige Zwischenfinanzierung. Die Kunden müssen dann nicht bis zur Auszahlung der Fördermittel warten. Die neue energieeffiziente Heizung ist blitzschnell einsatzbereit und in Bereichen wie Klimaschutz und Heizkosten attraktiver als jede klassische Heizung.

Neben dem Energiekonzept bietet die Jürgen Hohnen GmbH ihren Kunden natürlich das gesamte weitere Leistungspaket an: die technische Planung und Umsetzung des Heizsystems durch hochqualifizierte Fachleute sowie Wartungsarbeiten.

Heizsysteme: von Brennwerttechnik bis Brennstoffzelle

Das Unternehmen Jürgen Hohnen GmbH gilt heute als einer der führenden Anbieter für Energiesparlösungen und ist darüber hinaus ein Spezialist für stromproduzierende Heizungssysteme und erneuerbare Energien. Kunden haben die Auswahl aus verschiedenen energieeffizienten Heizanlagen. Zu ihnen gehören Systeme mit Brennwerttechnik, die auch die Restenergie in den Abgasen noch ausnutzen, Solarthermie, Wärmepumpen und Pelletheizungen. Häufig sind Kombinationen zweier Heizsysteme sinnvoll. So ergänzen beispielsweise Pelletheizungen und Wärmepumpen sowie Solaranlagen einander oftmals sehr gut.

Eine weitere interessante Option sind stromproduzierende Heizungen

Stromproduzierende Heizungen sind Heizungen, zu denen Brennstoffzellen, kleine Blockheizkraftwerke und Mikrogasturbinen gehören. Durch die kombinierte Wärme- und Stromproduktion lässt sich oft so viel Energie erzeugen, dass die Heizkosten damit komplett abgedeckt sind.

Komplettiert wird das Angebot der Jürgen Hohnen GmbH durch Anlagen zur Trinkwasserenthärtung. In Regionen mit sehr hartem Wasser tragen sie dazu bei, Kalkablagerungen an Anlage- und Geräteteilen wie Rohren, Wärmetauschern und Heizstäben zu verhindern. Dadurch bleiben die Geräte und Anlagen länger intakt.

Die Jürgen Hohnen GmbH: ausgezeichnet und werteorientiert

Die Jürgen Hohnen GmbH versteht sich nicht nur als ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen, sondern darüber hinaus als ein Mitgestalter der wichtigen Energiewende. Aufgrund seines großen Engagements für die Zukunft der Energieversorgung wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet. Überzeugt hat es zum Beispiel eine Jury aus Fachleuten des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes. Sie setzte die Jürgen Hohnen GmbH auf Platz 1 beim Energie-Umweltschutzpreis und sorgte so dafür, dass sich der Heinsberger Betrieb gegen etwa 600 Konkurrenten durchgesetzt hat.

Ausgezeichnet wurde das Unternehmen auch als Arbeitgeber. Hier sorgen nicht nur die leistungsbezogene Vergütung, Weiterbildungen und Teamevents für Attraktivität. Viele aus der Belegschaft profitieren zusätzlich von einer Vier-Tage-Woche. Für diese mitarbeiterorientierte, familienbewusste Personalpolitik erhielt die Jürgen Hohnen GmbH das Qualitätssiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“. Solch eine Mitarbeiterorientierung zahlt sich aus: Fachkräftemangel ist für das Heinsberger Unternehmen ein Fremdwort.

Wir sind einer der führenden Anbieter für Energiesparlösungen sowie Spezialist für stromproduzierende Heizungssysteme und erneuerbare Energien. Die konsequente Ausrichtung auf Energieeffizienz, einzigartige Finanzierungsmodelle und eine kompetente und umfassende Beratung zeichnen uns aus.

