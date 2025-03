Beschleunigte Produktentwicklung: KI-Tool reduziert den Aufwand bei Analyse von Lastenheften um bis zu 80 Prozent

Keine Last mehr mit dem Lastenheft: Continental vereinfacht das Anforderungsmanagement in der Produktentwicklung mit einer innovativen, selbst entwickelten Softwareanwendung. Mit der Einführung des sogenannten „AI-based Requirements Engineering“-Tools positioniert sich der Unternehmensbereich Automotive auf dem Weg in die Eigenständigkeit als börsennotiertes Unternehmen noch näher an den Bedürfnissen der Kunden und der Märkte. Ein wesentlicher Schritt in der Produktentwicklung wird mithilfe von künstlicher Intelligenz deutlich beschleunigt.