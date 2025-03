Tiago Conceição wird neuer Vorsitzender von Zetes Goods ID

Brüssel, 18. März 2025 – Zetes, ein führender Experte für Supply Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung, meldet mit Wirkung zum 1. April 2025 die Ernennung von Tiago Conceição als neuen Vorsitzenden des Geschäftsbereichs Goods ID. Damit tritt er die Nachfolge von Juan José Martínez an, der diese Position seit 2012 inne hatte und zum 31. März 2025 aus dieser Position ausscheiden wird.

Tiago Conceição hat einen Hintergrund im IT-Engineering und trat Zetes Portugal im Jahre 1995 als Software Engineer bei. Von dort aus wechselte er in den Vertrieb und wurde im Jahr 2000 schließlich Vertriebsleiter. Im Jahr 2005 wurde er zum Geschäftsführer von Zetes Portugal und anschließend von Zetes Spanien ernannt und führte diese beiden Länder zu den profitabelsten Gesellschaften innerhalb der Zetes-Gruppe. Derzeit arbeitet Tiago Conceição sehr eng mit Juan José Martínez bei der Unterstützung der Collaborative Supply Chain Solutions-Strategie zusammen. Seine Erfahrung und seine Fachkunde werden entscheidend dazu beitragen, den Geschäftsbereichs Goods ID mit noch nachhaltigeren Ergebnissen zu entwickeln und weiter auszubauen. „Es ist eine große Ehre für mich, dass mir die Rolle des President of Zetes Goods ID anvertraut wird. Ich danke Juan José Martínez für alles, was unter seiner Führung erreicht wurde. Die Supply Chain-Branche ist schnelllebig und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Ich sehe den Chancen, die vor Zetes liegen, mit Begeisterung entgegen“, so Tiago Conceição.

Juan José Martínez hat während der vergangenen 25 Jahre eine bedeutende Rolle für die Errungenschaften von Zetes gespielt. Die Collaborative Supply Chain Suite entstand unter seiner Führung und hat erheblich zur Stabilität und zum Erfolg von Zetes beigetragen, indem sie Herstellern, Transport- und Logistik-Unternehmen sowie Händlern robuste Lösungen zur Optimierung ihrer End-to-End-Lieferkette an die Hand gegeben hat. Seine Vision und sein Innovationsgeist in diesen 25 Jahren bedeuten für Tiago Conceição ein Vermächtnis, mit dem er Zetes zu neuen Horizonten führen wird.

Pierre Lambert, CEO von Zetes, äußert: „Wir sind Juan José Martínez für sein Engagement und seine Führung dankbar und freuen uns darauf, mit Tiago Conceição auf diesem starken Fundament aufzubauen. Mit dieser Ernennung bekräftigen wir unsere Zielsetzung, zuverlässige, innovative und nachhaltige Lösungen für komplexe Lieferketten zu bieten. Wir setzen großes Vertrauen in die Fähigkeiten von Tiago Conceição, die nächste Phase unseres Erfolgs anzuführen und sind gespannt, mit unsern Kunden, Partnern, Anteilseignern und Mitarbeitern das nächste Kapitel aufzuschlagen.“

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

Kontakt für Medienanfragen:

Zetes GmbH

Flughafenstraße 52b

22335 Hamburg

Cordula Steinhart

Tel. +49 (40) 532 888 0

cordula.steinhart@de.zetes.com

Stemmermann – Text & PR

Hinter dem Rathaus 1

23966 Wismar

Tanja Kaak

Tel. +49 (0)3841 22 43 14

info@stemmermann-pr.de