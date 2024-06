Berufschance Senioren-Assistenz/Plöner Modell

Neue Kurse ab Herbst 2024 – Sechsmal in Deutschland

Viele Menschen gehen einer Arbeit nach, die sie nicht ausfüllt und manchmal sogar krank macht. Sie verdienen mit diesem Job ihren Lebensunterhalt – er gibt ihnen aber keinen Lebenssinn. Bei den meisten Betroffenen entsteht dann irgendwann der Wunsch, sich beruflich zu verändern. Eine Option bei der Neuorientierung kann beispielsweise eine Tätigkeit in der Senioren-Assistenz sein, die nah am Menschen ist.

Wer profitiert von der Dienstleistung Senioren-Assistenz?

Die qualifizierte Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell richtet sich an ältere Personen, die zu Hause wohnen bleiben möchten, aber das persönliche Gespräch vermissen, der Einsamkeit entfliehen möchten und dabei von Menschen begleitet werden wollen, die ihnen guttun. Für die Senioren-Assistentinnen und -Assistenten als Dienstleister wiederum kann der Beruf eine sinnstiftende Aufgabe sein.

Die Ausbildung in der Senioren-Assistenz/Plöner Modell

Die entsprechende Ausbildung wurde erstmals 2006 im Kreis Plön in Schleswig-Holstein von Ute Büchmann entwickelt. Kurz danach machte sich Büchmann selbstständig und bereitet seitdem mit mehreren Dozententeams lebenserfahrene Menschen auf die Tätigkeit vor. Rund 2.300 Senioren-Assistentinnen und -Assistenten wurden mittlerweile nach diesem Modell an sechs Seminarorten in Deutschland ausgebildet.

2019 erhielt Büchmann als soziale Unternehmerin den Zugabe-Preis der Körber-Stiftung.

Das Plöner Modell als Gesamtkonzept

Bereits im Seminar erhalten die Teilnehmenden nicht nur Fachwissen, sondern auch reichlich Input zur Existenzgründung. „Ziel ist es, ihnen auch nach Abschluss der Ausbildung mit unserem bundesweiten Netzwerk und vielschichtigen Unterstützungsangeboten wie unserem Vermittlungsportal zur Seite zu stehen“, erklärt Ute Büchmann. So müssten die selbstständig tätigen Senioren-Assistenten nicht als Einzelkämpfer agieren. Nach Abschluss der Ausbildung können sie sich in regionalen Teams zusammenschließen und das kostenlose Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de für die Kundengewinnung nutzen. Ein weiteres Ziel der Ausbildung ist die intensive Vorbereitung auf die Abrechnungen mit den Pflegekassen, denn in SH erhalten die Teilnehmenden die fachlichen Voraussetzungen um auch die Betreuungs- und Entlastungsleistungen über die Pflegekasse abzurechnen.

Die nächsten Kurse an sechs Seminarorten:

Die nächsten Ausbildung in der Senioren-Assistenz beginnen in Hamburg St. Georg und Berlin/Prenzlauerberg am 20. August, in Leichlingen/NRW am 10. September, in Kempen/NRW am 20. September, in Hamburg (City Nord) am 27. September und in Schwentinental b. Kiel am 18. Oktober.

Infos gibt es auf www.senioren-assistentin.de oder telefonisch bei Ute Büchmann (Tel 04307 900-340)

Büchmann Seminare KG hat seit 2007 tausende lebens- und berufserfahrene Menschen – insbesondere Frauen – für die professionelle Senioren-Assistenz ausgebildet. Seminarorte heute sind Kiel, Hamburg, Berlin, Nürnberg und zwei Orte in NRW nahe Krefeld und Leverkusen. Seit 17 Jahren arbeitet das Unternehmen an der bundesweiten Vernetzung der Senioren-Assistenten und hat inzwischen das größte bundesweite Netzwerk professioneller Senioren-Assistenten in Deutschland aufgebaut.

