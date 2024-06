Entdecken Sie die Magie handgefertigter HolzTisch-Unikate

Tische aus Holz: Vom Baumstamm zum Vollholztisch

1. Die Faszination handgefertigter Holz-Tisch-Unikate

Handgefertigte Holz-Tisch-Unikate von Dreikant OG sind mehr als nur Möbelstücke – sie sind wahre Kunstwerke, die durch ihre Einzigartigkeit und handwerkliche Qualität faszinieren. Jeder Tisch beginnt sein Leben als massiver Baumstamm und wird sorgfältig ausgewählt, um die natürlichen Maserungen und Farben des Holzes zu betonen. Die Kombination von hochwertigem Holz, Epoxidharz und einem Metalluntergestell schafft einzigartige Designs, die sowohl robust als auch ästhetisch ansprechend sind. Das Epoxidharz verleiht den Tischen eine zusätzliche Dimension, indem es atemberaubende Effekte hervorbringt, die die natürlichen Linien und Strukturen des Holzes betonen.

Diese Holz-Tische fügen sich harmonisch in jede Wohnumgebung ein, sei es als Esstisch, Couchtisch oder Schreibtisch. Ein Esstisch aus Eiche kann zum zentralen Mittelpunkt des Esszimmers werden, während ein Vollholztisch dem Wohnzimmer Eleganz und Naturverbundenheit verleiht. Die Verbindung von Naturmaterialien mit modernen Elementen wie Epoxidharz und Metall unterstreicht die Einzigartigkeit jedes Tisches. Mit einem handgefertigten Tisch aus massivem Holz holen Sie sich ein Stück Natur und handwerkliches Können ins Haus, das Sie und Ihre Gäste immer wieder aufs Neue begeistern wird.

2. Der Ursprung: Vom Baumstamm zum Vollholztisch

Die handgefertigten Vollholztische von Dreikant OG beginnen ihre Reise in den Wäldern der DACH-Region, wo wir unsere Werkstoffe umwelt- und ressourcenschonend von renommierten Holzhändlern beziehen. Unser Selbstverständnis umfasst die traditionelle Herangehensweise und die Verwendung klima- und umweltschonender Materialien. Jeder Baum, der für unsere Tische verwendet wird, erreicht erst dann sein Lebensende, wenn er mehrere Jahrhunderte alt ist. Vom Fällen des Baums über den Transport bis hin zur Lagerung und Bearbeitung begleiten wir jeden Schritt, um sicherzustellen, dass unsere hohen Ansprüche an Qualität und Nachhaltigkeit erfüllt werden.

Die Verarbeitung beginnt direkt am Stamm, wo der Baum in massive Holzplatten geschnitten und getrocknet wird. Diese Platten werden sorgfältig geschliffen und behandelt, um ihre natürliche Schönheit hervorzuheben und gleichzeitig robust und strapazierfähig zu sein. Unsere beliebten Holzarten, wie der strapazierfähige Ahorn, die hochwertige Edelkastanie und die rustikale Eiche, werden durch die Integration von Epoxidharz weiter veredelt, wodurch einzigartige und atemberaubende Designs entstehen. Das Metalluntergestell unserer Tische bietet Stabilität und setzt gleichzeitig moderne Akzente, die perfekt mit dem natürlichen Holz harmonieren.

Jeder Tisch wird abschließend einer gründlichen Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass er den hohen Standards von Dreikant OG entspricht. Diese handgefertigten Tische erzählen die Geschichte ihrer Herkunft und der sorgfältigen Handwerkskunst, die in ihre Fertigung eingeflossen ist. Mit einem Vollholztisch von Dreikant OG holen Sie sich nicht nur ein Stück Natur ins Haus, sondern auch ein Meisterwerk der Handwerkskunst, das Ihre Gäste begeistern wird und dem Baum ein zweites Leben an einem neuen Bestimmungsort ermöglicht.

3. Die Kunst des Tischlerhandwerks: Handwerkskunst und Tradition

Bei Dreikant OG steht die handwerkliche Perfektion und der Sinn für das Wesentliche im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unsere handgefertigten Tische aus Holz sind Ausdruck einer zeitgemäßen Wohnidentität, die im Einklang mit der Natur steht. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden wählen wir die perfekte Holzart und -form, um ein stimmiges Gesamtkonzept für ihr Zuhause zu schaffen. Mit über 100 verschiedenen Rohplatten in unseren Schauräumen bieten wir eine breite Auswahl an Holzarten, Größen und Formen, die individuell bearbeitet werden können. Ob rustikale Baumkante oder schlichte Schweizer Kante – jede Holzplatte wird nach den Wünschen der Kunden präzise in Handarbeit gefertigt.

Die Kombination aus traditionellen Techniken und modernen Innovationen ist das Herzstück unserer Tischlerkunst. Unsere Tischlermeister verwenden bewährte Methoden, um das Holz zu verarbeiten, und integrieren zeitgenössische Texturen sowie Epoxidharz-Veredelungen. Kunden können zwischen verschiedenen Epoxidharz-Varianten wählen, wie mattem, satiniertem oder glänzendem Finish, um ihren Tisch zu einem einzigartigen Kunstwerk zu machen. Risse und Äste können dezent mit schwarz oder grau ausgegossen werden oder durch farbige Akzente hervorgehoben werden. Diese handwerkliche und künstlerische Sorgfalt stellt sicher, dass jeder Tisch nicht nur langlebig und strapazierfähig ist, sondern auch optisch überzeugt und die Natur in das Zuhause der Kunden bringt.

4. Die Auswahl des richtigen Holzes: Von Eiche bis Nussbaum

Die Auswahl des richtigen Holzes ist ein entscheidender Schritt bei der Herstellung unserer handgefertigten Tische aus Holz. Bei Dreikant OG legen wir großen Wert darauf, die bestmöglichen Holzarten zu verwenden, um sicherzustellen, dass jeder Tisch nicht nur schön, sondern auch langlebig und robust ist. Von der klassischen Eiche bis zum edlen Nussbaum bieten wir eine breite Palette an Holzarten, die jeweils ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften und ästhetischen Reize haben. Eiche ist eine der beliebtesten Holzarten für Esstische, bekannt für ihre Strapazierfähigkeit und zeitlose Eleganz. Die charakteristische Maserung und die warmen, natürlichen Farbtöne der Eiche machen sie zur idealen Wahl für Massivholz Tische, die sowohl traditionell als auch modern wirken können. Ebenso besticht Nussbaum durch seine tiefe, dunkle Färbung und auällige Maserung, was jedem Tisch eine edle Eleganz verleiht.

Neben Eiche und Nussbaum bieten wir auch Ahorn und Edelkastanie an, die jeweils ihre eigenen Vorteile mitbringen. Ahorn ist für seine Härte und helle Farbe bekannt, während Edelkastanie durch ihre warme Tönung und Widerstandsfähigkeit besticht. Die Auswahl der richtigen Holzart hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem Stil des Kunden ab. In unseren Schauräumen können Kunden aus über 100 verschiedenen Rohplatten wählen, die in unterschiedlichsten Größen und Formen erhältlich sind und sofort für die Verarbeitung bereitstehen. Unsere handgefertigten Tische aus einem Baumstamm vereinen Tradition und Innovation, wobei wir sowohl rustikale Massivholz Tische als auch elegante Esstische aus Eiche anbieten. Mit unserer Expertise schaffen wir Holz Tische, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind und Ihrem Zuhause eine einzigartige Note verleihen.

5. Von der Idee zum Design: Kreative Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Baumstamm Tische

Der Prozess der Gestaltung eines handgefertigten Baumstamm Tisches bei Dreikant OG beginnt mit der Vision und den individuellen Wünschen unserer Kunden. Gemeinsam wählen wir die passende Holzart, sei es Eiche, Nussbaum, Ahorn oder Edelkastanie, um den perfekten Massivholz Tisch zu schaffen. Ein Esstisch aus Eiche besticht durch seine zeitlose Eleganz und Strapazierfähigkeit, während ein Nussbaum Tisch durch seine edle, dunkle Färbung besondere Akzente setzt. Die Wünsche unserer Kunden stehen im Mittelpunkt, und wir nehmen uns viel Zeit, um sicherzustellen, dass das Design optimal zu den Raumgegebenheiten und dem Stil des Kunden passt. Sobald die Holzart festgelegt ist, beginnt der kreative Prozess der Gestaltung mit vielfältigen Möglichkeiten, von rustikalen Baumkanten bis zu modernen, klaren Linien mit einer Schweizer Kante. Die Kombination mit Epoxidharz bietet zusätzliche kreative Optionen, um beeindruckende visuelle Effekte zu erzielen.

Der sorgfältig geplante Weg von der Idee zum fertigen Baumstamm Tisch beginnt in unseren Schauräumen, wo über 100 verschiedene Rohplatten zur Auswahl stehen, die perfekt getrocknet und bereit für die Verarbeitung sind. Nach der Auswahl beginnen wir mit der präzisen Handarbeit in unseren Werkstätten, um einzigartige und maßgeschneiderte Möbelstücke zu fertigen. Kunden können zwischen verschiedenen Epoxidharz-Farben und Oberflächen wählen, wie matt, satiniert oder glänzend poliert, und Risse sowie Äste im Holz dezent oder auffällig hervorheben. Jeder handgefertigte Baumstamm Tisch von Dreikant OG vereint traditionelles Handwerk mit modernen Designideen und bringt ein Stück Natur sowie künstlerisches Können in Ihr Zuhause, wodurch individuelle Kunstwerke entstehen, die Ihre Wohnräume bereichern und einzigartig machen.

6. Handarbeit und Präzision: Der Prozess der Herstellung von Tischen aus einem Baumstamm

Der Herstellungsprozess eines handgefertigten Baumstamm Tisches bei Dreikant OG beginnt mit der sorgfältigen Auswahl und Abholung der Rohplatte im Schauraum. Diese wird zur Tischlerei gebracht, wo sie auf ihre Holzfeuchtigkeit geprüft und für die weitere Bearbeitung vorbereitet wird. Anschließend wird die Platte millimetergenau zugeschnitten und die Oberfläche präzise gefräst, um eine perfekte, plane Oberfläche zu gewährleisten. Die Kantenbearbeitung bietet verschiedene Möglichkeiten, von rustikalen natürlichen Kanten bis hin zu modernen, klaren Linien oder eleganten Schweizer Kanten, die mit höchster Genauigkeit ausgeführt werden, um den gewünschten Stil und Charakter des Tisches zu erzielen.

Der nächste Schritt umfasst die Vorbereitung und das Gießen des Epoxidharzes. Eine präzise Schalung wird gebaut, um das flüssige Harz in die richtige Form zu bringen. Verschiedene Farbtöne und Effekte wie Ozeanwellen oder Metalliceffekte können eingearbeitet werden, um einzigartige visuelle Akzente zu setzen. Nach dem Gießen wird die Oberfläche mithilfe einer CNC-Fräse bearbeitet, um einen nahtlosen Übergang zwischen Holz und Harz zu schaffen. Das Schleifen oder Bürsten der Holzoberfläche sorgt für ein glattes Finish, während das Polieren des Epoxidharzes entweder ein satiniertes oder hochglänzendes Finish erzielt. Abschließend wird das Holz mit einem hochwertigen Lack oder Öl behandelt, um die natürliche Schönheit der Maserung hervorzuheben und das Holz zu schützen. In der Schlosserei werden die Metalluntergestelle gefertigt, präzise zusammengeschweißt und nach Kundenwunsch behandelt, bevor sie zur Tischlerei geliefert und mit der Holzplatte verbunden werden. Eine gründliche Qualitätskontrolle garantiert, dass jedes Tisch-Unikat den höchsten Ansprüchen gerecht wird und als beeindruckendes Möbelstück Ihr Zuhause bereichert.

7. Handwerkliche Veredelungstechniken für einzigartige Oberflächen

Bei Dreikant OG spielt die handwerkliche Veredelung eine zentrale Rolle bei der Herstellung unserer einzigartigen Tische aus Holz. Der Veredelungsprozess beginnt mit dem Schleifen und Bürsten der Holzoberflächen. Durch den Einsatz verschiedener Schleifpapiere erzeugen wir eine glatte und gleichmäßige Oberfläche, während spezielle Bürsten eine besondere Textur verleihen, die besonders bei Esstischen aus Eiche beliebt ist. Diese Techniken betonen die natürliche Maserung des Holzes und bereiten es auf die nächste Veredelungsstufe vor. Ein herausragendes Merkmal unserer Baumstamm Tische ist die Epoxidharz-Veredelung, die beeindruckende visuelle Effekte schaffen. Kunden können aus verschiedenen Farben und Oberflächen wählen, wie matt, satiniert oder glänzend. Das Epoxidharz wird präzise gegossen, um eine makellose Oberfläche ohne Lufteinschlüsse zu erzielen. Anschließend folgt das Polieren, das entweder ein mattes oder ein hochglänzendes Finish ermöglicht. Der nächste Schritt ist das Lackieren oder Ölen des Holzes, wodurch die natürliche Schönheit der Maserung hervorgehoben wird und das Holz vor Feuchtigkeit und Abnutzung geschützt wird. Diese sorgfältigen und detaillierten Handwerksprozesse stellen sicher, dass jeder Massivholz Tisch von Dreikant OG ein unverwechselbares Unikat ist, das die natürliche Schönheit des Holzes perfekt zur Geltung bringt.

8. Tipps zum zur Pege von Holz-Tisch-Unikaten

Die Pflege von Massivholztischen, insbesondere von einzigartigen Baumstammtischen mit Epoxidharz, ist entscheidend, um ihre Schönheit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Bei Dreikant OG bieten wir spezielle Pflegeprodukte an, die perfekt auf unsere hochwertigen Tische abgestimmt sind. Für die tägliche Reinigung empfehlen wir unser Surface Care und ein weiches Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und übermäßige Feuchtigkeit, um das Holz und das Epoxidharz zu schützen. Regelmäßiges Nachölen mit unseren speziellen Pflegeprodukten frischt das Holz auf und schützt es vor Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen. Dies ist besonders wichtig für Esstische aus Eiche oder Nussbaum, um ihre natürliche Schönheit zu bewahren.

Zusätzlich sollten Sie Ihren Tisch vor Feuchtigkeit und Hitze schützen, indem Sie Untersetzer und Platzsets verwenden und den Tisch nicht in der Nähe von Heizkörpern oder in sehr feuchten Räumen platzieren. Kratzer und Beschädigungen lassen sich vermeiden, indem Sie Unterlagen unter harten Gegenständen verwenden und schwere Objekte vorsichtig bewegen. Bei Flecken ist eine schnelle Behandlung entscheidend. Wasserflecken können oft durch vorsichtiges Reiben mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernt werden. Mit diesen Pflegetipps und der Verwendung unserer speziellen Pflegeprodukte stellen Sie sicher, dass Ihr handgefertigter Holztisch von Dreikant OG seine natürliche Ausstrahlung und Funktionalität über viele Jahre hinweg behält. Besuchen Sie unseren Online-Shop oder unsere Schauräume, um die perfekten Pflegeprodukte für Ihre individuellen Tischunikate zu entdecken.

9. Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Warum handgefertigte Esstisch Unikate eine gute Wahl sind

Handgefertigte Esstisch Unikate aus Holz, wie die von Dreikant OG, stehen nicht nur für hochwertige Handwerkskunst, sondern auch für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Bei Dreikant OG bedeutet Nachhaltigkeit mehr als ein Modewort – es ist ein grundlegendes Prinzip unserer Arbeitsweise. Wir erinnern daran, dass der Begriff „Nachhaltigkeit“ erstmals in Verbindung mit ressourcenschonender Forstwirtschaft verwendet wurde. Diesem Prinzip folgen wir, indem wir die gesamte Wertschöpfungskette unserer Produkte im Auge behalten und nahezu ausschließlich mit regionalen Rohstoffen arbeiten, die in unserer eigenen Manufaktur verarbeitet werden.

Ein achtsamer Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen ist für uns selbstverständlich. Die Mehrheit der verarbeiteten Hölzer stammt von Bäumen, die ihr Lebensende erreicht haben, was bedeutet, dass unsere Hölzer oft mehrere Jahrhunderte alt sind. Diese verantwortungsbewusste Beschaffung sichert nicht nur die Qualität unserer Massivholz Tische, sondern trägt auch zur Erhaltung der Wälder bei. Unsere Möbel sind zeitlos und funktional, produziert sowohl unter ästhetischen als auch funktionalen Aspekten für Generationen. Durch unsere transparenten Herstellungsverfahren und langlebigen Konzepte bleiben wir wettbewerbsfähig und fördern nachhaltige Praktiken in der Möbelbranche.

Unsere Produktionsprozesse sind darauf ausgerichtet, die Umweltbelastung zu minimieren. Wir setzen auf kurze Transportwege, um CO2-Emissionen gering zu halten, und verwenden umweltfreundliche Veredelungstechniken. Der Kauf eines handgefertigten Baumstamm Tisches von Dreikant OG unterstützt lokales Handwerk und fördert einen verantwortungsvollen Konsum. Mit einem Tisch von Dreikant OG entscheiden Sie sich für ein Möbelstück, das ästhetisch ansprechend, funktional und umweltfreundlich ist.

10. Wo Sie handgefertigte Tische aus Holz finden und kaufen können

Um einen einzigartigen Dreikant Tisch zu erwerben, laden wir Sie herzlich ein, unsere Schauräume in Hallein, Wien oder Palma zu besuchen. Hier präsentieren wir eine Vielzahl von Rohplatten aus verschiedenen Holzarten, darunter auch Baumstammtische und Tische mit Epoxidharz, in unterschiedlichsten Größen und Formen. Nachdem Sie die perfekte Holzplatte für Ihren Tisch ausgewählt haben, beraten unsere Fachleute Sie gerne zu den Optionen für Oberflächenbehandlung und Epoxidharz, um Ihren Tisch individuell zu gestalten. Schließlich wird die Stahlbasis für Ihr neues Tisch-Unikat ausgewählt. Unser erfahrenes Team steht Ihnen während des gesamten Auswahlprozesses zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihr zukünftiger Esstisch nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern sich auch optimal in Ihr Zuhause integriert.

Falls Sie keine Möglichkeit haben, unsere Schauräume zu besuchen, können Sie bequem unsere Website nutzen. Dort finden Sie detaillierte Informationen und Bilder zu unseren Massivholz Tischen, Vollholztischen und Baumstamm Tischen und können individuelle Wünsche direkt bei der Bestellung angeben. Mit dem Kauf eines handgefertigten Tisches von Dreikant OG unterstützen Sie lokales Handwerk und entscheiden sich für ein nachhaltiges Produkt, das aus regionalen Rohstoffen gefertigt und in unserer eigenen Manufaktur produziert wird. Besuchen Sie unsere Website oder unsere Schauräume, um die Vielfalt unserer Holz- und Harztische zu entdecken und den ersten Schritt zu Ihrem maßgefertigten Design-Tisch zu machen.

Als handwerksbegeistertes Dreigespann haben wir uns aufgemacht, die Welt mit schönen Stücken aus Holz und Stahl aufzumöbeln. Und das meinen wir wörtlich. Jedes Objekt ist ein Unikat, hergestellt aus regionalen Rohstoffen. Einzigartige Maserungen von ausgesuchten Hölzern treffen auf geschweißte Stahlelemente. Kunden schätzen unser schlichtes Design abseits vom Mainstream. Unsere Tischunikate entstehen Stück für Stück in fundierter Handwerkskunst. Die einzigartige Beschaffenheit der Natur gibt dabei den Ton an.

Kontakt

DREIKANT OG

Mario Siller

Obergäu 33

5440 Golling

+43624520709



https://www.dreikant.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.