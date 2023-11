AddSecure übernimmt Spezialisten für Abfallmanagement

Die Entscheidung der Insert Information Technologies GmbH, sich der AddSecure Group anzuschließen, markiert eine strategische Weichenstellung für das Unternehmen. Die Insert Information Technologies GmbH will damit weiter wachsen, die Marktposition in der DACH-Region ausbauen und die Internationalisierung vorantreiben, um neue Märkte zu erschließen und weitere innovative Technologien im BMS (Betriebs-Management-System) zu implementieren.

Durch den Anschluss an eine expansive und leistungsstarke Gruppe wird die Insert Information Technologies GmbH nicht nur Mitglied einer großen Unternehmensfamilie, sondern profitiert auch von der finanziellen Stabilität und dem Know-how eines bedeutenden Marktteilnehmers. Mit AddSecure als Eigentümer stehen nicht nur zusätzliches Kapital, sondern auch die Größe, das Know-how und Synergieeffekte eines etablierten Players zur Verfügung.

Nutzen und Auswirkungen der Übernahme für die Kunden

Durch die Übernahme eröffnen sich für die Kunden in ganz Europa neue Perspektiven mit erweiterten Lösungen, Produktfunktionalitäten und zusätzlichen Serviceangeboten. Der Zugang zu qualifiziertem Personal, innovativen Lösungen und Fachwissen bleibt dabei erhalten, und der gewohnte Service und Qualität sollen beibehalten werden. Im Rahmen der kontinuierlichen Expansion steht das bestehende Team den Kunden weiterhin zur Verfügung und wird sogar noch weiter ausgebaut.

In Zukunft sollen die Kunden von einem erweiterten Spektrum an Funktionalitäten, technologischen Innovationen und einem verbesserten Serviceangebot profitieren – insbesondere in den Bereichen Telematik, IoT, Sensorik, Schnittstellenentwicklung zu anderen Systemen und der Transformation der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung in die Smart City. Dies bedeutet, dass die Insert Information Technologies GmbH zusammen mit der AddSecure Group zukünftig eine integrierte Lösung aus einer Hand anbieten kann……………….. Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/addsecure-%C3%BCbernimmt-spezialisten-f%C3%BCr-abfallmanagement