Fakten rund um den besonderen Stein Schungit.

Edel-Schungit für das Wasser, Schungit gegen Strahlenbelastung, Yin-Yang Kräfte ausgleichen, hier kaufen Sie den echten Schungit.

Schungit ist ein besonderes Mineral, der uns Schutz und Unterstützung bietet. Ob als Wasserstein oder auch Stein zu Strahlenschutz.

Es reicht aber nicht aus, den Stein einfach zu kaufen. Dadurch wird die Strahlenbelastung nicht abnehmen.

Wichtig ist zu verstehen wie man den Stein richtig verwendet um die Wirkung und die Lebensenergie des Schungits richtig zu nutzen.

Hier sind ein paar wichtige Fakten zu Schungit und Edel-Schungit, die Sie vor dem Kauf kennenlernen sollen.

Edel-Schungit im Wasser.

Edel-Schungit ist eine besondere Form des Schungit Minerals. Im Grunde genommen ist das das gleiche Mineral, der in schmalen Spalten durch sehr hohe Hitze und Druck seine Struktur geändert hat. Diese besondere Schungit (Edel-Schungit) hat glänzende Oberfläche, einen größeren Anteil an Kohlenstoff und ist relativ selten.

Bei Wasseraufbereitung ist Edel Schungit sehr effektiv und hat einige Vorteile im Gegensatz zu dem normalen (klassischen) Schungit.

Das Verhältnis Wasser zu Stein ist beim Edel-Schungit ca. 10 g für 1 l Wasser, beim klassischen Schungit 100 g/Liter Wasser. Die Zeit zu Wasseraufbereitung ist beim Edel-Schungit ca. 24 Stunden, beim klassischen Schungit bis zu drei Tagen. Auch wenn das Wasser mit klassischen Schungit auch gut herzustellen ist, hat Edel Schungit eindeutige Vorteile bei Wasseraufbereitung. Aus diesem Grund ist er ein sehr beliebter und gefragter Wasserstein.

Schungit gegen Strahlenbelastung.

Die Eigenschaft des Schungits, negative Strahlen zu harmonisieren, ist sehr nützlich. Schutzobjekte wie Kugeln, Pyramiden oder andere bauen unsichtbares Schutzfeld um sich auf, in dem die Strahlenbelastung neutralisiert wird.

Eine andere praktische und effektive Möglichkeit sich vor Strahlen zu schützen ist auch, Schungit oder Edel-Schungit unmittelbar bei sich zu haben, z. B. als Schutzplättchen am Smartphone oder auch einen Schutzstein als Schmuck.

Bei all diesen Anwendungen, kann einiges falsch gemacht werden. Zum Beispiel durch falsche Platzierung des Steines kann die Wirkung nicht effektiv genutzt werden. Vollkommen unabhängig davon, ob es sich um einen Edel-Schungit oder Schungit handelt.

Beispiel: Der Stein kommt direkt an den WLAN-Routern oder im Stromkasten zum Einsatz, mit dem Ziel in der ganzen Wohnung die Strahlen zu harmonisieren. Um den Stein herum werden die Strahlen harmonisiert, viel weiter geht die Wirkung aber nicht. Deswegen ist es wichtig, den Stein dort einzusetzen (anzubringen) wo man sich selbst auffällt. So haben sie auf jeden Fall viel mehr von der Wirkung des Schungits.

Wenn man sich vor dem Kauf des Steines bereits richtig informiert, hat man am meisten von seiner Wirkung. Wertvolle Informationen sowie Erfahrungsberichte finden Sie auf unserer Webseite www.schungit.com

Yin-Yang Kräfte ausgleichen.

Die Jahrtausende Lehre von Yin und Yang basiert auf der Lebensweisheit der traditionellen chinesischen Medizin. Der TCM nach, wird unser Organismus von den Yin- und Yang-Kräften stark beeinflusst. Diese Kräfte bekommen wir angeboren, durch den belastenden Alltag kann es aber schnell zur einen Verschiebung des Gleichgewichts kommen. Dies führt zu Schwächung unseren energetischen Körpers. Unbehandelt kann es zu starkem Verlust der Lebensenergie und Gesundheitsproblemen führen. Damit wir uns geistig und körperlich wieder besser und gesünder fühlen, lassen sich die Yin und Yang Kräfte behandeln.

Schungit Mineral ist ein sehr effektives Mittel um andere Yin und Yang Kräfte wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Durch seine besondere Eigenschaften in Verbindung mit einem Gegensatz, zum Beispiel Talkchlorit (Speckstein) sorgt Schungit-Mineral für eine schnelle und effektive Behandlung.

Schungit- und Talkchlorit-Gegensatzpaaren können in unterschiedlichen Formen angewendet werden. Als Scheiben oder Kugeln zum Mitnehmen sorgen die um den permanenten Kräfteausgleich für Unterwegs. Oder auch als Zylinder oder Platten bei einer Behandlung in eine Praxis oder Zuhause.

Für was sie sich auch entscheiden, mit Schungit erreichen Sie das Gleichgewicht ihrer Yin-Yang Kräfte und somit stärken sie ihr Wohlbefinden.

Hier kaufen sie den echten Schungit.

Auch wenn es Ende neunziger Jahre kaum jemand Schungit Mineral kannte, ist er 20 Jahre später in vielen unterschiedlichen Formen bei vielen Anbietern eine begehrte Ware. Der Stein hat viele Menschen mit seiner Wirkung überzeugt, dadurch entstand ein großer Markt, denn nicht nur von ehrlichen Händlern genutzt wird. Es ist eine große Verlockung mit schwarzem Stein schnelles Geld zu machen. Deswegen ist beim Kauf von Edel-Schungit und Schungit Steinen Vorsicht geboten.

Schungit Stein gibt es an mehreren Stellen auf der Welt zu finden. In eine Zusammensetzung und Qualität wie es in Karelien (Russland) zu finden ist, ist einmalig. Wenn Sie den echten Stein zur Wasseraufbereitung oder zu Strahlenschutz nutzen möchten, achten Sie darauf dass das Mineral aus Karelien kommt. Am besten kaufen Sie den Stein bei einem Direktimporteur, der ihnen die Herkunft des Steines auch garantieren kann. Wenn der Stein mehrere Zwischenhändler durchlaufen hat, ist nicht nur die Qualität und die Herkunft schwer nachzuvollziehen, der wird auch mit Sicherheit teurer, als bei einem Händler der dem Stein direkt in Russland einkauft.

Seit Ende neunziger Jahren bis heute, importieren wir unsere Steine ausschließlich von der Abbaustelle direkt nach Deutschland. Das erlaubt uns gute Preise und hervorragende Qualität unseren Kunden anzubieten. Unser Internetshop entstand in seine heutige Form ca. im Jahr 2009. Auf unserer Webseite finden Sie nicht nur gute Preise, breites Sortiment und wertvolle Informationen. Um den Stein auszuprobieren bieten wir unseren Kunden eine kostenlose Schungit Probe, damit sie die Steine zur Wasseraufbereitung auch erst testen könnten. Auch eine kostenlose Broschüre kann von der Internetseite runter ladet werden oder auch in Papierform bestellt werden, so können Sie die Informationen auch in Papierform, für null Euro, in den Händen halten.

Wir bieten kompetente und persönliche Beratung, telefonisch erreichen Sie uns unter der Woche zwischen 14:00 und 17:00 Uhr. Schauen Sie auf unsere Webseite www.schungit.com und sie finden genau den richtigen Stein und Informationen für die Anwendung die ihr Wohlbefinden verbessert.

Unser Unternehmen wurde Ende neunziger Jahren gegründet. Bis heute beschäftigen wir uns intensiv mit dem Schungit Stein, seine Anwendung und Wirkung. Viele wertvolle Informationen finden Sie bei uns auf der Webseite www.schugit.com

