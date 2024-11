AddSecure übernimm die europäische Telematiksparte von Astrata

Astrata Europe B.V. mit Hauptsitz in Eindhoven, Niederlande, bietet ein umfassendes Angebot an vernetzten Flottenlösungen in ganz Europa, einschließlich Asset Tracking, Supply Chain, Fahrer- und Frachtlösungen.

Diese Übernahme erweitert nicht nur die Marktpräsenz von AddSecure, sondern erschließt auch neue Märkte wie Italien und Ungarn für den Geschäftsbereich Smart Transport. Dies passt perfekt zur Strategie von AddSecure, den Markt zu konsolidieren und der führende Anbieter von Flottenmanagement-, Transportmanagement- und Videotelematik-Lösungen in Europa zu werden.

Darüber hinaus bringt die Übernahme zusätzliches Fachwissen im Bereich Telematik mit sich und stärkt die Vertriebskapazitäten. Der etablierte Kundenstamm von Astrata Europe, zu dem mehrere namhafte europäische Kunden gehören, wird die Position von AddSecure in der Branche weiter stärken.

Stefan Albertsson, CEO von AddSecure, erklärte: „Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für AddSecure, da sie unsere Position als führender Anbieter von IoT-Lösungen für die Transport- und Logistikbranche in ganz Europa stärkt. Mit der Integration der europäischen Telematik-Sparte von Astrata ist AddSecure gut positioniert, um seinen Kunden innovative und umfassende Lösungen anzubieten, was unsere führende Rolle auf dem Markt weiter festigt.“

Claes Ödman, Präsident von Smart Transport bei AddSecure, fügte hinzu: „Wir freuen uns, Astrata Europe in der AddSecure-Familie willkommen zu heißen. Die Synergien zwischen unseren Technologien und Teams werden unsere Fähigkeit verbessern, noch umfassendere und innovativere Lösungen zu liefern. Bestehende Kunden beider Unternehmen werden von einem breiteren Produktportfolio und unserer kombinierten Expertise profitieren, was eine verbesserte operative Exzellenz verspricht.“

Das Abkommen wurde am 5. Juni 2024 abgeschlossen. Quelle: AddSecure