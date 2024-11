Die malerische Winterlandschaft von Bernau am Chiemsee ist ein wahrhaft beeindruckendes Schauspiel. Wenn die ersten Schneeflocken fallen und die Umgebung in ein weißes Kleid hüllt, verwandelt sich dieser Ort in ein wahres Winterparadies. Die schneebedeckten Berge erheben sich majestätisch in den Himmel, während die glitzernden Oberflächen des Chiemsees im Sonnenlicht funkeln. Die ruhigen Wälder laden zu besinnlichen Spaziergängen ein, wo die frische, kalte Luft und das Knirschen des Schnees unter den Füßen eine unvergleichliche Stimmung erzeugen. In dieser zauberhaften Kulisse finden Winterurlauber nicht nur Erholung, sondern auch Inspiration und Abenteuer.

In der familiengeführten Pension Alter Wirt in Bernau werden die Gäste während Ihres Winterurlaubs im Chiemgau mit kulinarisch regionalen Köstlichkeiten verwöhnt. Die ungezwungene, lockere Atmosphäre in der Pension Alter Wirt im Chiemgau lässt Sie die Sorgen des Alltags schnell vergessen und eintauchen in eine traumhafte Landschaft direkt am Chiemsee. Die Räumlichkeiten unserer Gastwirtschaft in der Pension Alter Wirt in Bernau eignen sich zudem perfekt für Familien-, Betriebs- oder Weihnachtsfeiern.

Wintersport im Chiemgau und Österreich in unmittelbarer Umgebung

Bernau am Chiemsee bietet eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, die jeden Winterurlauber begeistern werden. Skifahrer und Snowboarder finden in den nahegelegenen Skigebieten optimale Bedingungen vor, während Winterwanderer auf hervorragend präparierten Wegen die malerische Landschaft erkunden können. Für diejenigen, die es etwas ruhiger angehen möchten, bieten sich romantische Kutschfahrten durch die verschneite Landschaft an. Zudem stehen zahlreiche Sporteinrichtungen zur Verfügung, wo Sie sich mit Ausrüstung eindecken oder an geführten Touren teilnehmen können. Egal ob Sie ein Adrenalinjunkie sind oder einfach nur die Ruhe der Natur genießen möchten – hier findet jeder das passende Angebot.

Weitere Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung

Im Chiemsee-Alpenland zwischen Inntal und Mangfalltal mit angrenzendem Wendelstein, zwischen Wasserburger und Rosenheimer Land und natürlich um den Chiemsee mit angrenzendem Chiemgau gibt es jeden Tag Neues zu entdecken.

Sie haben die Möglichkeit für ausgedehnte Wander-, Berg- oder Klettertouren. Hierzu bieten sich der Hochfelln, der Rauschberg, die Kampenwand oder auch der Watzmann in unmittelbarer Nähe an, aber auch der Kehlstein und der Wendelstein im Berchtesgadener Land. Sie werden den atemberaubenden Ausblick nicht so schnell vergessen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Museen und Ausstellungen zu erkunden.

Bernau verfügt über eine eigene Autobahnauffahrt zur A8, sodass sich auch Tagestouren z.B. nach Salzburg oder München (jeweils rund 50 Kilometer) anbieten.

Weihnachtsmärkte in Bernau und auf der Fraueninsel

Ein Höhepunkt der Wintersaison in Bernau ist der zauberhafte Weihnachtsmarkt, der jedes Jahr zahlreiche Besucher anzieht. Hier verwandelt sich der Dorfplatz in ein festlich geschmücktes Areal, wo liebevoll gestaltete Stände lokale Handwerkskunst und kulinarische Köstlichkeiten anbieten. Der Duft von frisch gebrannten Mandeln und Glühwein liegt in der Luft, während festliche Musik die Herzen erwärmt. Genießen Sie die Atmosphäre, während Sie durch die Stände schlendern, und entdecken Sie einzigartige Geschenke für Ihre Liebsten.

Auch auf der Christkindlmarkt auf der Fraueninsel kann mit dem Schiff von Prien aus leicht erreicht werden, Sie werden das einzigartige Ambiente lange in Erinnerung behalten.

Winterangebote Pension Alter Wirt Bernau

Das Hotel Alter Wirt in Bernau bietet ganzjährig diverse Angebote passend zu den jeweiligen Jahreszeiten. Auch in der kalten Jahreszeit bieten wir individuelle Angebote für Wintersportler und Winterurlauber im Chiemgau an.

Wenn Sie das bayerische Flair in vollen Zügen erleben möchten, dann sind Sie in unserer charmanten Pension genau richtig.

Erleben Sie einen unvergesslichen Winterurlaub im wunderschönen Chiemgau, eine Übersicht aller Angebote finden Sie auf unserer Homepage unter www.alter-wirt-bernau.de. Gerne können Sie auf direkt anfragen, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Zimmerausstattung Pension Alter Wirt Bernau

Unsere gemütlichen Gästezimmer sind alle im bayrischen Stil mit handbemalten, bayerischen Bauernmöbeln ausgestattet. Zudem verfügen die Zimmer über Dusche/WC, Flachbildfernsehen, Telefon und kostenlosem WLAN.

Darüber hinaus können unsere Gäste die Wellness- und Beautyangebote im Hotel Bonnschlössl (nur wenige Gehminuten entfernt) nutzen. Gerade in den Wintermonaten bei kühlen Temperaturen kann man hier die Seele baumeln lassen.

Lage Hotel Alter Wirtin Bernau am Chiemsee

Entdecken Sie vom Gasthof Alter-Wirt aus den wunderschönen Chiemgau. In nur wenigen Minuten erreichen Sie den Chiemsee mit der bezaubernden Fraueninsel oder die Herreninsel mit dem Königschloss von König Ludwig dem II.

Anreise Hotel Alter Wirtin Bernau am Chiemsee



Für viele Reisende ist das Auto die bevorzugte Wahl, um nach Bernau am Chiemsee zu gelangen. Die Region ist gut über die Autobahn A8 erreichbar, die von München nach Salzburg führt. Nehmen Sie die Ausfahrt „Bernau“ und folgen Sie den Wegweisern in Richtung Chiemsee.

Eine weitere bequeme Möglichkeit, nach Bernau zu reisen, ist die Anreise mit der Bahn. Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich in Bernau selbst und wird regelmäßig von Zügen aus Richtung München und Rosenheim angefahren.