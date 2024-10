81 Prozent der Flottenmanager arbeiten mit Fuhrparkdaten, haben jedoch Bedarf an mehr Insights

Die Umfrage wurde im Vorfeld der Mobility Connect, der wichtigsten europäischen Veranstaltung von Geotab, die am 22. Oktober in Mailand stattfindet, in sieben europäischen Ländern durchgeführt. Die Veranstaltung bringt über 350 Mobilitätsexperten zusammen und beleuchtet die Rolle von Daten im Flottenmanagement, mit Schwerpunkten auf Fahrzeugsicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung. Dabei wurden Fuhrparkmanager in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, den Niederlanden und Spanien zu ihrem Umgang mit Flottendaten befragt.

„In einer Welt, in der die Menge der gesammelten Daten täglich zunimmt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen auf den Mehrwert vertrauen, den datengestützte Erkenntnisse liefern. Die Macht der Daten kann durch fortschrittliche Tools wie KI und Analytik noch verstärkt werden. Da sich der Mobilitätsmarkt weiterhin den Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und Betriebsleistung stellt, bleiben Daten-Insights weiterhin entscheidend“, sagt Edward Kulperger, Senior Vice President, Geotab EMEA.

Schwerpunkt Effizienz

Die Umfrage ergibt, dass für 64 Prozent der Befragten Effizienzsteigerung die wichtigste Anwendung von Flottendaten ist. Sei es zur Kostenoptimierung (55 Prozent) oder zur besseren Betriebssteuerung (45 Prozent), die Nutzung von Kraftstoffverbrauchsdaten ist weit verbreitet (71 Prozent) – letztere (71 Prozent) mit Spitzenwerten in Großbritannien (79 Prozent und Irland (74 Prozent). Zusätzlich verwenden 43 Prozent die Daten, um Wartungsarbeiten im Voraus zu planen, und 42 Prozent, um die effektivsten Routen zu identifizieren.

Der zunehmende Einsatz von datengesteuerten Flottenmanagementlösungen steht also in engem Zusammenhang mit der Senkung der Betriebskosten und der Verbesserung der Leistung und spiegelt so auch die aktuelle Unternehmenslandschaft und die Prioritäten der Fuhrparkverantwortlichen wider.

Wenn es um die Einführung einer Datenerfassungsstrategie geht, legen Fuhrparkmanager auch Wert auf Echtzeitmanagement (55 Prozent), die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (47 Prozent), die Konsistenz verschiedener Datensätze und -quellen (45 Prozent) und auf Transparenz der Prozesse (40 Prozent)…………………… Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/geotab-umfrage-81-prozent-der-flottenmanager-arbeiten-mit-fuhrparkdaten-haben-jedoch