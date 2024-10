Sieben Anschlüsse auf einen Streich – Sonnet stellt preisgünstige USB PCIe-Karte vor

Die Allegro 7-Port USB 3.2 Gen 1 Typ A PCIe-Karte erweitert Computer mit PCIe-Kartensteckplatz um sechs externe und einen internen USB-A-Anschluss

Irvine, Kalifornien, im Oktober 2024 – Mit der Allegro 7-Port USB 3.2 Gen 1 Type A PCIe-Karte vergrößert Sonnet sein umfangreiches Portfolio an USB-Adapterkarten. Die Allegro-Karte erweitert einen einzelnen PCIe-Kartensteckplatz in Desktop-Tower-Computern um sieben USB-A 5Gbps-Ports. Somit können Benutzer sieben USB-Geräte gleichzeitig an ihren Computer anschließen.

Die Funktionen

Die Karte mit voller Bauhöhe für Desktop-Computer ermöglicht den Anschluss von sechs externen USB-A-Peripheriegeräten sowie einem internen Gerät. Sie verfügt über SATA- sowie PCIe-Stromanschlüsse für zusätzlichen Strom, falls angeschlossene Geräte mehr als 25 Watt Leistung benötigen. Die Allegro-Karte wird in einen freien PCIe-Kartensteckplatz mit voller Bauhöhe installiert und funktioniert mit den in der Betriebssoftware integrierten Treibern.

Die Vorteile der Lösung

Alle neueren Desktop-Tower-Computer verfügen lediglich über eine begrenzte Anzahl von USB-A-Anschlüssen. Einige Hersteller bieten zudem immer noch USB-2.0-Anschlüsse an, die lediglich für Mäuse, Tastaturen und andere Geräte mit sehr geringen Bandbreitenanforderungen geeignet sind. Häufig ist auch die Anzahl der rückseitig angebrachten USB-A-Anschlüsse bei diesen Computern gering. Das erschwert Arbeitsabläufe, bei denen Benutzer mehrere USB-Peripheriegeräte wie z.B. Pro-Audio-Interfaces, Control Pads, Mikrofone, MIDI-Controller und Mischpulte gleichzeitig nutzen. Mit der Allegro 7-Port USB 3.2 Gen 1 Type A PCIe-Karte löst Sonnet dieses Problem. Anwender erhalten zusätzliche USB-A 5Gbps-Konnektivität, sodass sie mehrere Peripheriegeräte gleichzeitig anschließen können und dafür nur einen Kartensteckplatz in ihrem Computer benötigen.

UVP und Verfügbarkeit

Die Allegro 7-Port USB 3.2 Gen 1 Type A PCIe-Karte (Artikelnummer USB3-7PM-E) ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 72 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Produktinformationen können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.sonnettech.com/product/allegro-7port-usb3-pcie-card

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies, Inc. Ist ein führender Anbieter von Thunderbolt-Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten unter der Marke SONNETTECH® für professionelle Anwender in der Audio-, Video-, Film- und Fernsehbranche. Die Thunderbolt-Produktpalette umfasst Docks, Netzwerk- und Display-Adapter sowie professionelle Medienlesegeräte und PCIe-Kartenerweiterungssysteme, die den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video-Capture- und Transcoding-Karten, GPU-Karten, NVMe-SSD-Speicherkarten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten in Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen ermöglichen. Dank langjähriger Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Designer/Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkten von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, welche die Leistung und Konnektivität von Mac-, Windows- und Linux-Computern verbessern.

Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Pressekontakt Unternehmen:

Sonnet Technologies, Inc.

Jolanda Blum

International Business Development Manager

Tel. + 1 (646)255-7031

Jolanda.blum@sonnettech.com

PR-Kontakt DACH:

Profil PR

Andrea Weinholz

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel: +49 (0)151 188 09 288

E-Mail: a.weinholz@profil-pr.com