Zebra-Beratungen, Praxiseröffnung für Konfliktlösung

Neue Wege in der Beratungsbranche: Zebra-Beratungen eröffnet innovative Praxis in Essen

Essen, 15.06.2023 – Mit der Gründung von Zebra-Beratungen in Essen setzt Katharina Zebranowski neue Maßstäbe in der Beratungslandschaft und bietet eine innovative Lösung für Konflikte in Arbeitsplatzumgebungen. Die erfahrene Pflegefachkraft und Mediatorin bringt umfangreiche Expertise in den Bereichen Altenhilfe, ambulante Pflege und Pflegegradeinstufung mit und hat sich nun auf die Konfliktlösung spezialisiert.

Katharina Zebranowski verfügt über eine beeindruckende berufliche Laufbahn, die sie zur examinierten Pflegefachkraft im stationären Bereich für junge und alte Pflegebedürftige führte. Zudem war sie Wohnbereichsleitung und stellvertretende Pflegedienstleitung in einer stationären Pflegeeinrichtung der Altenhilfe. Ihre Expertise erweiterte sie als Mitgründerin und stellvertretende Pflegedienstleitung in der ambulanten Pflege/Pflegedienst. Des Weiteren war sie als festangestellte Pflegefachkraft bei der Kommune tätig und fungierte als Gutachterin im Rahmen des SGB XII (Hilfe zur Pflege) sowie zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach SGB XI (Pflegegradeinstufung). In ihrer freiberuflichen Tätigkeit als Pflegeberaterin unterstützt sie Menschen mit psychischen und körperlichen Behinderungen und ist als Gutachterin zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach SGB XI tätig. Zusätzlich engagiert sie sich ehrenamtlich bei dem Projekt „Mediation und Demenz“.

Zebra-Beratungen hat sich auf die Konfliktlösung in Arbeitsumgebungen spezialisiert und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Gesundheitswesen und Pflegeberufen. Mithilfe professioneller Mediation können Konflikte am Arbeitsplatz konstruktiv gelöst und zu einer besseren Zusammenarbeit und harmonischeren Arbeitsatmosphäre beigetragen werden.

Die Praxis von Zebra-Beratungen befindet sich in der Barthel-Bruyn-Straße 27, 45147 Essen. Katharina Zebranowski lädt Interessierte herzlich ein, die vielfältigen Beratungsangebote kennenzulernen und von ihrer Expertise in der Konfliktlösung zu profitieren.

Für weitere Informationen und bei Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:

Katharina Zebranowski

Zebra-Beratungen

Barthel-Bruyn-Straße 27

45147 Essen

Telefon: +49 (0) 178 9042015

E-Mail: mail@zebra-beratungen.de

Website: https://www.zebra-beratungen.de/

Zebra-Beratungen ist eine innovative Beratungspraxis mit Sitz in Essen. Unter der Leitung von Katharina Zebranowski bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Konfliktlösung, systemische Beratung und Mediation. Mit umfangreicher Erfahrung in der Altenhilfe, ambulanten Pflege und Pflegegradeinstufung unterstützt Zebra-Beratungen sowohl Best Ager, Senioren als auch Angehörige von Menschen mit Demenz, Messie-Syndrom und Parkinson. Das Ziel von Zebra-Beratungen ist es, durch professionelle Beratung und Mediation eine positive Veränderung und harmonische Zusammenarbeit zu fördern.

Kontakt

Zebra-Beratungen

Katharina Zebranowski

Barthel-Bruyn-Straße 27

45147 Essen

+49 (0) 178 9042015



https://www.zebra-beratungen.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.