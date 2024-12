WLAN in der Gastronomie: ausfallsichere Netzwerk als Basis für modernen Kundenservice

In der Gastronomie ist die Digitalisierung ein wesentlicher Baustein für erfolgreichen Service mit effizienten Betriebsabläufen und hoher Zufriedenheit der Gäste. Damit Besucher in Restaurants und Cafes hochwertige Speisen und erstklassigen Service genießen können, werden digitale Prozesse immer wichtiger. Von der Online-Reservierung über die digitale Speisekarte bis hin zu mobilen digitalen Bestell- und Zahlungssystemen – die technologische Ausstattung in der Gastronomie wird immer relevanter, um den Ansprüchen moderner Gäste gerecht zu werden.

Ein stabiles und leistungsfähiges WLAN-Netzwerk ist daher eine wichtige Basis für die Digitalisierung in der Gastronomie. Moderne WLAN-Lösungen können gezielt auf die spezifischen Anforderungen der Branche eingehen und Restaurants, Cafes und Bars bei der Umsetzung digitaler Prozesse unterstützen. Die Netzwerkinfrastruktur spielt eine entscheidende Rolle, indem sie nicht nur den reibungslosen Betrieb digitaler Systeme ermöglicht, sondern auch die Gästezufriedenheit durch schnellere Abläufe und besseren Service steigert. Durch den Einsatz moderner WLAN-Technologien können Gastronomiebetriebe ihre Effizienz und Flexibilität erhöhen, indem sie beispielsweise Wartezeiten reduzieren und personalisierte Services anbieten.

Wie genau WLAN in der Gastronomie die Basis für digitale Prozesse sein kann, erfahren Sie hier: https://www.cambiumnetworks.com/de/blog/wlan-digitalisierung-gastronomie/

Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert.

