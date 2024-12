BlueCallom und Log-hub schließen strategische Partnerschaft für bahnbrechende Innovationen in der Logistik

BlueCallom, Pionier im Bereich der Agentic AI, und der Anbieter von datengestützten Logistik-Anwendungen Log-hub schließen eine Partnerschaft, um die autonomen KI-Lösungen von BlueCallom in der Logistikbranche einzuführen. Die Zusammenarbeit bietet Unternehmen bei der intelligenten Steuerung ihre Lieferketten und Logistikprozesse enorme strategische Vorteile: Von der Konzeptentwicklung bis zur Umsetzung werden die Lösungen auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten. Auf diese Weise wird die effektive Einführung der autonomen KI-Lösungen von BlueCallom gewährleistet.

Das Schweizer Logistikunternehmen wird von Jan Sigmund geleitet und von dem renommierten Investor Dirk Reich unterstützt. Dieser war bereits ein früher Investor bei Computer 2000, das 1983 von BlueCallom-CEO Axel Schultze gegründet wurde. „Der heutige Tag markiert mit der Bekanntgabe unserer strategischen Partnerschaft mit BlueCallom einen wichtigen Meilenstein für Log-hub“, erklärt Jan Sigmund, CEO von Log-hub. „Die autonomen KI-Lösungen von BlueCallom definieren neu, was technologisch möglich ist – und die Integration mit unseren Angeboten zur Optimierung der Lieferkette bringt unseren Kunden einen echten Mehrwert. Diese Zusammenarbeit spiegelt auch unser gemeinsames Engagement für Innovation und Exzellenz wider. Durch die Kombination unserer Kompetenzen wollen wir die Produktivität, Intelligenz und Kreativität im Geschäftsbetrieb steigern. Diese Partnerschaft passt perfekt zu unserer Mission, Daten aus der Lieferkette in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Abläufe zu verbessern, Kosten zu senken und Nachhaltigkeit zu fördern. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeiten, die diese Partnerschaft unseren Kunden weltweit eröffnen wird. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit BlueCallom neue Maßstäbe in der Supply-Chain-Optimierung zu setzen und bedeutende Fortschritte in der Branche zu erzielen.“

„Unsere Partnerschaft mit Log-hub stellt einen entscheidenden Moment bei der Anwendung von KI zur Bewältigung der Komplexität des modernen Supply-Chain-Managements dar“, sagt Axel Schultze, CEO von BlueCallom. „Durch die Integration unserer autonomen KI-Lösungen mit der Branchenexpertise von Log-hub verbessern wir nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern ermöglichen auch eine neue Ära der Innovation in der Logistik. Diese Zusammenarbeit geht weit über die Technologie hinaus. Es geht darum, Unternehmen zu befähigen, ein noch nie dagewesenes Maß an Kreativität, Intelligenz und Produktivität freizusetzen. Gemeinsam wollen wir neu definieren, was in der Logistikbranche möglich ist, und unseren Kunden weltweit einen transformativen Mehrwert bieten.“

BlueCallom ist ein Pionier im Bereich der Agentic AI, also der autonomen künstliche Intelligenz, die mittels Agenten der nächsten Generation in der Lage ist, selbstständig zu handeln und zu entscheiden – allerdings immer kontrolliert von menschlichen Mitarbeitern. Auf diese Weise sind Innovations- und Produktivitätssprünge in Unternehmen möglich, die bislang als unmöglich galten. So können die schlüsselfertigen Lösungen beispielsweise Produktivitätslecks schließen und die Effizienz steigern, Innovationen autonom voranzutreiben und Berichte bewerten und daraus Lösungsvorschläge für Führungskräfte entwickeln.

BlueCallom erhielt 2024 den Deutschen Innovationspreis für sein Innovationsframework und die GPTBlue-Software. Das Unternehmen wurde 2022 von Axel Schultze gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Weitere Informationen unter https://bluecallom.com/

Firmenkontakt

BlueCallom

Stefania Randazzo

Kreuzstrasse 26

8008 Zürich

+41 44 500 64 80



https://bluecallom.com/

Pressekontakt

Weissenbach PR

Bastian Schink

Landsberger Str. 155

80687 München

+49 89 54 55 82 01



https://weissenbach-pr.de/