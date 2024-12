Feuerungstechnik aus einem Guss

Punkt für Punkt: Das Beste für Feuer und Umwelt

Moderne Einzelraumfeuerstätten sind mehr als Wärmespender. Sie vereinen Gemütlichkeit mit Lebensstil und Energie mit Effizienz. So haben sich nicht nur die Optik, sondern auch die technischen Anforderungen im Wandel der Zeit geändert. Es gilt, die feurige Atmosphäre zu genießen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. So hat der norddeutsche Ofenhersteller LEDA innovative Features entwickelt, die die Energie besser nutzen, Emissionen nachhaltig reduzieren und so für eine sauberere Umwelt sorgen. Die Features auf einen Blick: Volumenstromregler, Muldenfeuerung, Katalysator und Verbrennungsluftregelung.

Unter dem Schlagwort KLIMA PLUS bietet die neue Gerätegeneration des Herstellers eine klare Antwort auf das Thema „Feinstaub & Co.“ Der Volumenstromregler (VSR) bringt Schornstein und Feuerstätte von Anfang an mit nur einem Dreh in Einklang und sorgt stets für den richtigen Zug. Der VSR ist ein innovatives Luftventil im Feuerraumboden, das für eine optimale Abstimmung der Feuerstätte mit dem vorhandenen Schornstein sorgt. Dabei wird der Volumenstromregler nur einmal beim Aufbau der Feuerstätte auf den jeweils vorhandenen Zug im Schornstein eingestellt. Niedrige Emissionen und ein geringer Brennstoffverbrauch sind das Ergebnis. Zudem macht der VSR den Einsatz einer Nebenluftvorrichtung bei zu hohem Schornsteinförderdruck überflüssig.

Bei der Muldenfeuerung findet die Verbrennung nicht auf einem Rost, sondern in einer Vertiefung statt, bei der zusätzliche Verbrennungsluft direkt in Höhe der Scheite dem Feuer zugeführt wird. Dies führt zu einer vollständigen Verbrennung und somit zu einem geringeren Holzverbrauch.

Das Emissionsminderungsset „tec“: Die elektronische Heizhilfe zeigt dem Betreiber mittels dezenter LED-Leuchten in den Farben Blau über Grün bis Rot, ob Brennstoffmenge und eingestellte Verbrennungsluft optimal abgestimmt sind. Der Katalysator über dem Feuerraum verringert die Emissionen von Schadstoffen.

Die LEDATRONIC ist eine intelligente Steuerungstechnik, die die Verbrennungsluftzufuhr optimal an jede Abbrandphase anpasst. Das System informiert via App über die aktuelle Temperatur im Brennraum und wann Holz nachgelegt werden sollte.

Aus Erfahrung Gusseisen

LEDA vereint Innovation und Erfahrung und stanzt Ofenteile nicht aus Blech, sondern gießt die einzelnen Elemente aus flüssigem, rot glühendem Eisen und verbaut diese zu modernen und langlebigen Feuerstätten. Guss ist extrem formstabil und absolut spannungsfrei und ist ein hervorragender Wärmespeicher. Nicht zuletzt überzeugt Guss durch seine Langlebigkeit: Ein daraus gefertigter Ofen hat eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und dank moderner Technik die Zukunft fest im Blick. Weitere Informationen unter www.leda.de

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

