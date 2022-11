Webfleet und Chargylize – Datenbasierte Elektrifizierung von Flotten

Trotzdem fällt vielen Unternehmen der Einstieg in die Elektromobilität weiter schwer. Um ökonomisch sinnvoll umzusteigen, benötigen verantwortliche Flottenmanager einen sauber durchkalkulierten Plan – und für diesen wiederum eine solide Datengrundlage. Nur die richtigen Daten ermöglichen ihnen, herauszufinden, wie viele und welche Fahrzeuge sie durch Elektrofahrzeuge ersetzen können. Wo dieses Wissen fehlt, setzt sich die sogenannte „Reichweitenangst“ durch – die Furcht, den eigenen Betrieb durch E-Fahrzeuge zu sabotieren, da diese oft über eine geringere Reichweite verfügen und ihre Ladeinfrastruktur noch nicht überall gleichermaßen ausgebaut ist.

Mit Chargylize das Elektrifizierungspotenzial erkennen und heben

Das Münchner Start-up Chargylize tritt an, Unternehmen die nötige Datenbasis zur Verfügung zu stellen und ihnen so den geordneten Wechsel in die Elektromobilität zu ermöglichen. Chargylize ist ein Spin-off der thaltegos GmbH, die seit 2021Teil der Plan.net/Serviceplan Gruppe ist – einer der führenden Digitalagenturen Europas. Das Unternehmen bietet SaaS-Lösungen im Bereich Elektromobilität an und richtet sich vor allem an Flottenmanager mit dem Ziel, E-Mobilität transparent und einfach zu machen. Dabei setzt das Unternehmen auf eine schrittweise Umstellung und begleitet seine Kunden dabei…………………. Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/webfleet-und-chargylize-%E2%80%93-datenbasierte-elektrifizierung-von-flotten