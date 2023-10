Warum die Start-up-Kultur unserer Volkswirtschaft schadet

Wahre Werte statt schnelles Geld: So werden Unternehmen krisenfest und langfristig erfolgreich

Warum ein klares, gelebtes Wertesystem das tragende Fundament für

jedes Unternehmen ist

Trotz der aktuellen Diskussion darüber, ob sich die westliche Wirtschaft wertebasiertes Handeln angesichts der wenig zimperlichen Konkurrenz aus Asien überhaupt noch leisten kann, muss es für Unternehmen einen Weg geben, auch künftig umweltverantwortlich, menschengerecht und ethisch ausgerichtet erfolgreich zu sein.

Deshalb stellt Reinhold M. Karner die Frage, ob es Unternehmern und Unternehmerinnen heute nur noch ums Geld geht und gehen sollte, oder ob überdauernde Gewinne auch anders möglich sind. In mehr als 40 Jahren hat der KMU-Unternehmer und Berater in der Businesswelt viele Höhen und Tiefen erlebt. Entsprechend wichtig ist ihm heute die Korrektur unternehmerischer Fehlentwicklungen. Mit „Wahre Werte statt schnelles Geld“ liefert er einen leidenschaftlichen Appell für ein ethisches Grundverständnis von Wirtschaft und Business. Ehrbarkeit, Vorbildcharakter, Altruismus, Nachhaltigkeit, Mut, Durchhaltevermögen und viele mehr – das sind die Werte, die dem geschäftlichen Handeln Sinn stiften und Unternehmen überdauern lassen.

Denn: „Verdienen“ kommt von „dienen“. Wer unternehmerisch fortwährend erfolgreich sein will, orientiert sich an Werten und am Nutzen und nicht primär am Profit. Karner erläutert praktische Dos and Don’ts, Best Practices, Lessons learned und spannende inspirierende Gedanken und Geschichten zu wetterfesten kaufmännischen Tugenden und nachhaltigem Wirtschaften.

Erfahren Sie vom Businessexperten und ehemaligen „IT-Unternehmer des Jahres“,

-wie organisches Wachstum die aktionistische Start-up-Gründung meist um Längen schlägt,

-wie ehrbare kaufmännische Tugenden Erfolg nicht ausschließen, sondern sogar potenzieren und

-wie ein werteorientiertes Unternehmertum Krisen standhält undGenerationen überdauert.

Vom Wissen ins Umsetzen: GABAL ist seit mehr als drei Jahrzehnten der Praxisverlag unter den führenden Wirtschaftsverlagen. Angetrieben von Trendgespür und Innovationsfreude liefert das Familienunternehmen medienübergreifend exzellenten Content sowie erprobte Lösungen für die Herausforderungen in Beruf und Privatleben. Mehr als 500 Praktiker und Koryphäen auf ihrem Gebiet geben fundiertes Know-how und Praxiserfahrungen weiter, so dass die Verlagskunden und Fans ihre Lern- und Lebensziele erreichen. GABAL ist Enabler und Inspirator, Life- und Businesscoach, Impulsgeber und Karrierebegleiter für alle, die ihre Potenziale wirklich heben möchten. https://www.gabal-verlag.de/

