Octopus – Fotoproduktionen in Kapstadt. CO2 minimiert.

Fotoproduktion in Kapstadt zum Paketpreis. Nachhaltig gedacht.

Pressemitteilung

HAMBURG/KAPSTADT, 25.10.2023 – Octopus, die führende Agentur für Film und Fotoproduktionen aus Hamburg stellt sein exklusives und nachhaltiges Angebot für Fotoshootings in Kapstadt vor. Bei der Entwicklung dieses Angebots stand nicht nur höchste Qualität, sondern auch Nachhaltigkeit im Mittelpunkt.

Mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis ab 5.555 EUR pro Fototag setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der internationalen Produktion. Das Kapstadt-Paket bietet drei maßgeschneiderte Shooting-Optionen an:

Kampagnen Fotoshootings – mit bis zu 5 vollständig ausgearbeitete Fotos oder

Fashion Fotoshootings – mit bis zu 10 Fotos in unterschiedlichsten Inszenierungen oder

Katalogfotoshootings – mit bis zu 15 Fotos in verschiedenen Posen.

Zum umfassenden Servicepaket gehören:

– die gesamte Produktions-Crew

– die Foto-Genehmigungen für Straßen- und Strandproduktionen.

– da Vor-Ort-Catering und der Transport.

– eine Produktions-Equipment-Flatrate.

– ein erstklassiges Fototeam von Fotograf:innen bis Stylist:innen.

– ein all-inclusive Modelcasting- und Artbuying-Service.

Die einzigartigen Vorteile eines Kapstadt Fotoshootings sind vielfältig und detailliert auf www.octopus-international.de/kapstadt beschrieben:

„Dieses Kapstadt Fotoshooting Angebot überzeugt bei den Leistungen und im Preis“, betont Toke Funk, Geschäftsfüher der Octopus GmbH. „Zudem ist auch die Preisgestaltung neu und so transparent gehalten, wie nie zuvor. „

Das Kapstadt Paket ab 5.555 EUR pro Fototag ist mit den umfangreichen Foto-Services zusätzlich komplett individualisierbar. „So wie man es beim Autokauf kennt. Das schafft eine neue, unglaubliche Transparenz für unsere Kunden“, freut sich Toke Funk.

Weiterhin ist das Kapstadtpaket nachhaltig gedacht und CO minimiert.

Das Angebot vermeidet unnötige Langstreckenflüge und unterstützt Kunden dabei, ihre CO-Ziele zu erreichen. Zudem arbeitet das Team vor Ort eng mit dem DFFE (Department of Forestry, Fisheries and Environment) und anderen südafrikanischen Naturschutzbehörden zusammen, um den Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen in Südafrika zu gewährleisten.

Für weitere Informationen oder Buchungsanfragen besuchen Sie bitte octopus.international.de.

Kontakt:

Toke Funk

info@octopus-international.de

www.octopus-international.de

Über Octopus GmbH:

Octopus GmbH ist ein führendes Unternehmen in der internationalen Foto- und Filmproduktionsbranche, das umfassende Dienstleistungen für Fotografen, Filmemacher, Agenturen und Unternehmen weltweit anbietet. Mit einem starken Fokus auf Qualität und Innovation unterstützt Octopus GmbH Kunden dabei, ihre kreativen Visionen in beeindruckende visuelle Werke auf globaler Ebene zu verwandeln.

